Нападение на дом Жовквы: подозреваемых арестовали с возможностью залога

Двух подозреваемых в попытке поджога дома заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы арестовали на 2 месяца с альтернативой залога в сумме более 680 тысяч гривен для каждого.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, Офис генпрокурора

Детали: Меру пресечения избрал в субботу Дарницкий районный суд Киева, удовлетворив ходатайство прокурора Дарницкого окружной прокуратуры Киева.

Сообщается, что подозреваемые – мужчины 20-ти и 25-ти лет, ранее не судимые.

Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 УК Украины.

"Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства уголовного преступления и другие лица, которые к нему причастны", – сообщили в прокуратуре.

Как сообщает Офис генпрокурора, по данным следствия, один из подозреваемых – житель столицы, получил через мессенджер "Telegram" заказ на поджог дома Жовквы. За выполнение заказа, по его словам, пообещали заплатить 7000 долларов США.

К совершению преступления он привлек своего знакомого жителя Черкасской области, которому пообещал в качестве вознаграждения отдать часть этой суммы.

Дословно ОГП: "Приобретя необходимые для поджога легковоспламеняющиеся смеси – бензин и керосин, емкости и клейкие ленты, они приготовили 3 бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября 2021 года прибыли к месту совершения преступления в Дарницком районе столицы.

Они нанесли краской на заборе дома оскорбительные надписи. После этого один из мужчин наблюдал за обстановкой, а другой поджег бутылку с "коктейлем Молотова" и бросил ее через забор во двор.

При попытке поджечь вторую бутылку он был замечен посторонними лицами и пытался убежать, однако "по горячим следам" был задержан правоохранителями. Впоследствии задержали и его сообщника".

Этому предшествовало: Утром 22 октября в Киеве мужчина бросил "коктейль Молотова" во двор дома заместителя главы Офиса президента, ответственного за евроинтеграцию. По данным УП, это был дом заместителя главы ОП Игоря Жовквы, у которого в этот день – день рождения.

Злоумышленником оказался 25-летний мужчина без постоянного места работы и жительства родом из поселка Косари Черкасской области. По его словам, заказ поджога дома неизвестного ему человека он нашел на одном из сайтов объявлений о "работе".

Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров подтвердил, что на дом Жовквы было совершено нападение с "коктейлем Молотова".

О втором подозреваемом ранее ничего не сообщалось.