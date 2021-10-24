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Бійці ООС вогнем у відповідь змусили противника припинити обстріли

Неділя, 24 жовтня 2021, 07:29
фото: штаб ООС

Упродовж доби 23 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, поранено двох військових ЗСУ.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням".

Деталі: Неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Новогригорівки найманці двічі здійснили обстріли, використовуючи протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем,  великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих дій два військовослужбовці Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна


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