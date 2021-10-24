Бойцы ООС ответным огнем заставили противника прекратить обстрелы
В течение суток 23 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, ранены два военных ВСУ.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению".
Детали: Неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм.
В направлении Новогригорьевки наемники дважды совершили обстрелы, используя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Вследствие враждебных действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное.