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Бойцы ООС ответным огнем заставили противника прекратить обстрелы

Воскресенье, 24 октября 2021, 07:29
Бойцы ООС ответным огнем заставили противника прекратить обстрелы
фото: штаб ООС

В течение суток 23 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, ранены два военных ВСУ.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению".

Детали: Неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм.

В направлении Новогригорьевки наемники дважды совершили обстрелы, используя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Вследствие враждебных действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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