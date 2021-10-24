Волна Covid в Украине: больше 20 тысяч новых больных, 386 зараженных умерли

За сутки 23 октября в Украине обнаружили более 20 тысяч случаев коронавируса, 386 больных людей умерли.

Источник: данные Минздрава по состоянию на утро 24 октября

Детали: В субботу было зафиксировано 20 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни, из них детей - 1533, медработников - 237.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 5924 человека, летальных случаев - 386.

В то же время 6081 человек выздоровел.

Инфографика УП

Напомним:

В течение пятницы, 22 октября, в стране обнаружили 23229 случаев ковид, и это лишь немного меньше, чем рекорд четверга.

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