Волна Covid в Украине: больше 20 тысяч новых больных, 386 зараженных умерли
Воскресенье, 24 октября 2021, 08:19
За сутки 23 октября в Украине обнаружили более 20 тысяч случаев коронавируса, 386 больных людей умерли.
Источник: данные Минздрава по состоянию на утро 24 октября
Детали: В субботу было зафиксировано 20 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни, из них детей - 1533, медработников - 237.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 5924 человека, летальных случаев - 386.
В то же время 6081 человек выздоровел.
Напомним:
- В течение пятницы, 22 октября, в стране обнаружили 23229 случаев ковид, и это лишь немного меньше, чем рекорд четверга.
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