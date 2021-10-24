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Повністю вакцинованих проти Covid українців вже 7 мільйонів

Неділя, 24 жовтня 2021, 10:31
Фото МОЗ

За добу 23 жовтня в країні ще 177 730 людей було вакциновано проти коронавірусу (як першою так і другою дозою), повністю щеплених українців вже 6,96 мільйонів.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: У суботу першу дозу отримали 129 530 людей, повністю імунізовані (зробили вже другу ін’єкцію) 48 200 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 890 454 людини, з них отримали дві дози 6 963 577 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 15 854 029 щеплень.

Перелік, контакти та графік роботи пунктів та центрів вакцинації розміщені на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

  • Пункти вакцинації проти коронавірусу розгорнуться на залізничних вокзалах у всіх обласних центрах, а також у великих містах.
  • Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про відповідальність за "примусову вакцинацію", він наголосив, що людина, її життя і здоров’я визнаються найвищою соціальною цінністю, а держава забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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