Повністю вакцинованих проти Covid українців вже 7 мільйонів

За добу 23 жовтня в країні ще 177 730 людей було вакциновано проти коронавірусу (як першою так і другою дозою), повністю щеплених українців вже 6,96 мільйонів.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: У суботу першу дозу отримали 129 530 людей, повністю імунізовані (зробили вже другу ін’єкцію) 48 200 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 890 454 людини, з них отримали дві дози 6 963 577 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 15 854 029 щеплень.

Перелік, контакти та графік роботи пунктів та центрів вакцинації розміщені на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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