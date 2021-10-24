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Полностью вакцинированных против Covid украинцев уже 7 миллионов

Воскресенье, 24 октября 2021, 10:31
Полностью вакцинированных против Covid украинцев уже 7 миллионов
Фото Минздрава

За сутки 23 октября в стране еще 177 730 человек было вакцинировано против коронавируса (как первой, так и второй дозой), полностью привитых украинцев уже 6,96 млн.

Источник: данные Минздрава

Детали: В субботу первую дозу получили 129 530 человек, полностью иммунизированы (сделали уже вторую инъекцию) 48 200 человек.

С начала прививочной кампании привито 8 890 454 человека, из них получили две дозы 6 963 577 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего сделано 15 854 029 прививок.

Перечень, контакты и график работы пунктов и центров вакцинации размещены на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

  • Пункты вакцинации против коронавируса откроются на железнодорожных вокзалах во всех областных центрах, а также в крупных городах.
  • Президент Владимир Зеленский ответил на петицию об ответственности за "принудительную вакцинацию", он подчеркнул, что человек, его жизнь и здоровье признаются наивысшей социальной ценностью, а государство обеспечивает санитарно-эпидемическое благополучие.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирус
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