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У Путіна визнали, що не зможуть завадити вступу України в НАТО

Неділя, 24 жовтня 2021, 14:28
Володимир Путін, фото getty images

Росія не зможе перешкодити Україні вступити в НАТО, проте Москва вважає, що зможе "мінімізувати наслідки" приєднання України до Альянсу.

Джерело: спікер президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує РБК

Пряма мова: "Ми не можемо цьому (вступу України в НАТО - УП) перешкодити. І це неможливо. Але ми можемо мінімізувати наслідки таких кроків для нашої країни. У мене немає сумніву, що продовжись й далі зближення України і НАТО – в Росії буде зроблено все, що необхідно".

Деталі: Що саме з "необхідного" буде Москвою "зроблено", він не уточнив.

Крім того, представник Володимира Путіна висловився і про відносини Росії з самим Альянсом. За словами Пєскова, в розриві відносин "немає нічого страшного", оскільки НАТО відпочатку нібито було направлено проти Росії.

Пряма мова: "Агресивна позиція НАТО ніколи не була секретом. Це блок, який був створений проти нашої країни. І ніякі миролюбні заяви, ніякі камуфляжі цієї агресивної спрямованості НАТО не здатні приховати справжнє призначення цього блоку".

Нагадаємо:

  • Міністри оборони НАТО мають намір узгодити новий генеральний план для захисту від будь-якого потенційного нападу Росії на кількох напрямках.
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не повинна боятися потенційного вступу України в НАТО, оскільки процес розширення Альянсу завжди призводив лише до зміцнення миру.
  • Міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв, що США підтримуватимуть оборонну реформу в Україні до досягнення нашою країною критеріїв членства в НАТО.

Теми: НАТОПутінРосіяУкраїна


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