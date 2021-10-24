У Путіна визнали, що не зможуть завадити вступу України в НАТО

Росія не зможе перешкодити Україні вступити в НАТО, проте Москва вважає, що зможе "мінімізувати наслідки" приєднання України до Альянсу.

Джерело: спікер президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує РБК

Пряма мова: "Ми не можемо цьому (вступу України в НАТО - УП) перешкодити. І це неможливо. Але ми можемо мінімізувати наслідки таких кроків для нашої країни. У мене немає сумніву, що продовжись й далі зближення України і НАТО – в Росії буде зроблено все, що необхідно".

Деталі: Що саме з "необхідного" буде Москвою "зроблено", він не уточнив.

Крім того, представник Володимира Путіна висловився і про відносини Росії з самим Альянсом. За словами Пєскова, в розриві відносин "немає нічого страшного", оскільки НАТО відпочатку нібито було направлено проти Росії.

Пряма мова: "Агресивна позиція НАТО ніколи не була секретом. Це блок, який був створений проти нашої країни. І ніякі миролюбні заяви, ніякі камуфляжі цієї агресивної спрямованості НАТО не здатні приховати справжнє призначення цього блоку".

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