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У Путина признали, что не смогут предотвратить вступление Украины в НАТО

Воскресенье, 24 октября 2021, 14:28
Владимир Путин, фото getty images

Россия не сможет помешать Украине вступить в НАТО, однако Москва считает, что может "минимизировать последствия" присоединения Украины к Альянсу.

Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РБК

Прямая речь: "Мы не можем этому (вступлению Украины в НАТО - УП) помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что — продолжись дальше сближение Украины и НАТО — в России будет сделано все, что необходимо".

Детали: Что именно из "необходимого" будет Москвой "сделано", он не уточнил.

Кроме того, представитель Владимира Путина высказался и об отношениях России с самим Альянсом. По словам Пескова, в разрыве отношений "нет ничего страшного", поскольку НАТО изначально якобы было направлен против России.

Прямая речь: "Агрессивная позиция НАТО никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны. И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не способны скрыть истинное предназначение этого блока".

Напомним:

  • Министры обороны НАТО намерены согласовать новый генеральный план для защиты от любого потенциального нападения России на нескольких направлениях.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не должна бояться потенциального вступления Украины в НАТО, поскольку процесс расширения Альянса всегда приводил лишь к укреплению мира.
  • Министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что США будут поддерживать оборонную реформу в Украине до достижения нашей страной критериев членства в НАТО.

Темы: НАТОПутинРосcияУкраина
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