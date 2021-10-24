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Окупанти стріляли з забороненої зброї, сили ООС відповідали

Неділя, 24 жовтня 2021, 18:44

З початку доби у неділю з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: В бік Кам’янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

"Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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