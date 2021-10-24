Окупанти стріляли з забороненої зброї, сили ООС відповідали
Неділя, 24 жовтня 2021, 18:44
З початку доби у неділю з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Джерело: пресцентр ООС
Деталі: В бік Кам’янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
В напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
"Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.
Українська правда