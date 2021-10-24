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Оккупанты стреляли из запрещенного вооружения, силы ООС отвечали

Воскресенье, 24 октября 2021, 18:44

С начала суток в воскресенье со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В сторону Каменки вражеские вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

Неподалеку Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Травневого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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