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Китай зменшить використання викопного палива до 20% до 2060 року

Понеділок, 25 жовтня 2021, 06:24
Getty Images

Китай скоротить використання викопного палива до рівня нижче 20% до 2060 року.

Джерело: документ про роботу Китаю з досягнення пікового рівня викидів вуглецю і вуглецевої нейтральності, оприлюднений Xinhua, The Guardian

Дослівно: "Китай має намір поступово збільшити частку споживання невикопних енергоресурсів приблизно до 20% до 2025 року, приблизно до 25% до 2030 року і понад 80% до 2060 року".

Деталі: У керівних принципах також була підтверджена більш рання мета скорочення викидів вуглецю на одиницю ВВП на 18% до 2025 року в порівнянні зі стандартами 2020 року. До 2030 року вони знизяться більш ніж на 65% у порівнянні з рівнем 2005 року.

The Guardian пише, що ці керівні принципи Китаю з'являються в міру того, як країни готуються до кліматичного саміту в Глазго  31 жовтня, на якому лідера країни Сі Цзіньпіна "явно не буде".

Нагадаємо: На початку жовтня Рада ООН з прав людини  визнала доступ до чистого та здорового довкілля  фундаментальним людським правом.

Знати більше: "Червоний код для людства": ООН попереджає про катастрофічні зміни клімату

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Теми: Китайекологія


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