Китай уменьшит использование ископаемого топлива до 20% к 2060 году

Китай сократит использование ископаемого топлива до уровня ниже 20% к 2060 году.

Источник: документ о работе Китая по достижению пикового уровня выбросов углерода и углеродной нейтральности, обнародованный Xinhua, The Guardian

Дословно: "Китай намерен постепенно увеличить долю потребления неископаемых энергоресурсов примерно до 20% к 2025 году, примерно до 25% к 2030 году и более 80% к 2060 году".

Детали: В руководящих принципах также была подтверждена более ранняя цель сокращения выбросов углерода на единицу ВВП на 18% к 2025 году по сравнению со стандартами 2020 года. К 2030 году они снизятся более чем на 65% по сравнению с уровнем 2005 года.

The Guardian пишет, что эти руководящие принципы Китая появляются по мере того, как страны готовятся к климатическому саммиту в Глазго 31 октября, на котором лидера страны Си Цзиньпина "явно не будет".

Напомним: В начале октября Совет ООН по правам человека признал доступ к чистой и здоровой окружающей среде фундаментальным человеческим правом.

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