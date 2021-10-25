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Штаб: Російські окупанти чотири рази стріляли на Донбасі

Понеділок, 25 жовтня 2021, 07:23
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

На Донбасі 24 жовтня з боку окупантів було 4 порушення режиму припинення вогню, з них один раз – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, в бік Кам’янки вороги відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, неподалік Світлодарська – з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Новоселівки Другої ворог стріляв з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Уточнюється,  що втрат серед українських військовослужбовців немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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