Штаб: Російські окупанти чотири рази стріляли на Донбасі

На Донбасі 24 жовтня з боку окупантів було 4 порушення режиму припинення вогню, з них один раз – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, в бік Кам’янки вороги відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, неподалік Світлодарська – з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Новоселівки Другої ворог стріляв з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Уточнюється, що втрат серед українських військовослужбовців немає.