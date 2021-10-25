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Штаб: Российские оккупанты четыре раза стреляли на Донбассе

Понедельник, 25 октября 2021, 07:23
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

На Донбассе 24 октября со стороны оккупантов было 4 нарушения режима прекращения огня, из них один раз - с запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в сторону Каменки враги открывали огонь из минометов калибра 120 мм, неподалеку Светлодарска - из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Майского оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

У Новоселовки Второй враг стрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские защитники открывали огонь в ответ.

Уточняется, что потерь среди украинских военнослужащих нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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