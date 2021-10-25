Штаб: Российские оккупанты четыре раза стреляли на Донбассе
Понедельник, 25 октября 2021, 07:23
На Донбассе 24 октября со стороны оккупантов было 4 нарушения режима прекращения огня, из них один раз - с запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, в сторону Каменки враги открывали огонь из минометов калибра 120 мм, неподалеку Светлодарска - из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Майского оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
У Новоселовки Второй враг стрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Украинские защитники открывали огонь в ответ.
Уточняется, что потерь среди украинских военнослужащих нет.
Украинская правда