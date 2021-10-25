Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб: Российские оккупанты четыре раза стреляли на Донбассе

Понедельник, 25 октября 2021, 07:23
Штаб: Российские оккупанты четыре раза стреляли на Донбассе
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

На Донбассе 24 октября со стороны оккупантов было 4 нарушения режима прекращения огня, из них один раз - с запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в сторону Каменки враги открывали огонь из минометов калибра 120 мм, неподалеку Светлодарска - из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Майского оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

У Новоселовки Второй враг стрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские защитники открывали огонь в ответ.

Уточняется, что потерь среди украинских военнослужащих нет.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Объединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
Все новости...
Реклама: