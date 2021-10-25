На Херсонщині розгорнуть мобільний шпиталь для covid-хворих

Мобільний госпіталь ДСНС для прийому хворих на коронавірус розгорнуть у місті Каховка Херсонської області.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Госпіталь складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення".

Деталі: Шпиталь працюватиме на території Каховської центральної міської лікарні ім. родини Панкеєвих.

Він посилить потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на Covid-19.

Фото ДСНС

Вранці 25 жовтня колона техніки рятувальників, яка доправляє мобільний госпіталь, уже вирушила на Херсонщину.

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