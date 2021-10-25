В Херсонской области развернут мобильный госпиталь для covid-больных

Мобильный госпиталь ГСЧС для приема больных коронавирусом развернут в городе Каховка Херсонской области.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения".

Детали: Госпиталь будет работать на территории Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых.

Он усилит мощности больницы на 120 койко-мест для больных Covid-19.

Фото ГСЧС

Утром 25 октября колонна техники спасателей, которая доставляет мобильный госпиталь, уже отправилась в Херсонскую область.

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