В Херсонской области развернут мобильный госпиталь для covid-больных
Мобильный госпиталь ГСЧС для приема больных коронавирусом развернут в городе Каховка Херсонской области.
Источник: ГСЧС
Дословно ГСЧС: "Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения".
Детали: Госпиталь будет работать на территории Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых.
Он усилит мощности больницы на 120 койко-мест для больных Covid-19.
Утром 25 октября колонна техники спасателей, которая доставляет мобильный госпиталь, уже отправилась в Херсонскую область.
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Предыстория:
- В феврале Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула мобильный госпиталь для больных covid-19 в Ивано-Франковске, где в то время обострилась эпидемиологическая ситуация.
- 12 октября на заседании ТЭБ и ЧС Херсонскую область решили отправить в "красную" зону эпидемической опасности из-за темпов распространения COVID-19. В регионе повышенный уровень и динамика госпитализаций. Сейчас в Херсоне работают 12 противоковидных патрулей.