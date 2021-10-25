Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Херсонской области развернут мобильный госпиталь для covid-больных

Понедельник, 25 октября 2021, 09:26
Фото ГСЧС

Мобильный госпиталь ГСЧС для приема больных коронавирусом развернут в городе Каховка Херсонской области.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения".

Детали: Госпиталь будет работать на территории Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых.

Он усилит мощности больницы на 120 койко-мест для больных Covid-19. 

 
Фото ГСЧС

Утром 25 октября колонна техники спасателей, которая доставляет мобильный госпиталь, уже отправилась в Херсонскую область.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

"Лучше бы они все курорты закрыли на январский локдаун". Как Франковская область переживает вспышку COVID-19

Предыстория: 

  • В феврале Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула мобильный госпиталь для больных covid-19 в Ивано-Франковске, где в то время обострилась эпидемиологическая ситуация. 
  • 12 октября на заседании ТЭБ и ЧС Херсонскую область решили отправить в "красную" зону эпидемической опасности из-за темпов распространения COVID-19. В регионе повышенный уровень и динамика госпитализаций. Сейчас в Херсоне работают 12 противоковидных патрулей.

Украинская правда
Темы: ГСЧСкоронавирусХерсонская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

Имеем право защищаться: посол ответил "обеспокоенному" Берлину по поводу "Байрактаров"

Новости 27 октября: смертельное ДТП в Харькове, новые "красные" зоны

"Скифское золото": Россия угрожает прекратить сотрудничество с музеями Нидерландов

У НАБУ более 10 заявлений о "деньгах в конвертах" в Раде – Сытник

На Донбассе убили украинского военного

Зеленский ответил на петицию Кондратюка о запрете концертов россиян

Все новости...
ГСЧС
Катались по горе на джипе и перевернулись – 2 травмированных на Закарпатье
В Украине объявили штормовое предупреждение
На Прикарпатье нашли тела двух мужчин: пошли по грибы и не вернулись
Последние новости
23:52
фото, видеоВ Сумах застрелили активиста "Правого сектора"
23:14
В Apple Music исправили карту с "российским" Крымом
22:39
В Швеции третьей дозой будут вакцинировать пожилых людей и медперсонал
22:18
Имеем право защищаться: посол ответил "обеспокоенному" Берлину по поводу "Байрактаров"
22:01
Новости экономики: приватизационный "розыгрыш" Большевика, продажа гостиницы "Салют"
21:49
Импорт электроэнергии из РФ: Украина провела аукцион на доступ к пересечению
21:42
Новости 27 октября: смертельное ДТП в Харькове, новые "красные" зоны
21:34
Оператор ГТС из-за долгов Фирташа заработал в четыре раза меньше
21:26
"Шахтер" также будет играть в четвертьфинале Кубка Украины
20:55
Гривня возобновила изменения
Все новости...