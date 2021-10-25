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Я за жорстку президентську республіку – Данілов

Понеділок, 25 жовтня 2021, 10:36
Олексій Данілов, фото з сайту РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Україні за формою правління краще було б бути президентською республікою, а не парламентсько-президентською.

Джерело: Данілов в інтерв'ю "РБК-Україна"

Пряма мова: "Нам раз і назавжди потрібно визначитися, яка у нас країна. Якщо ми є президентською республікою, треба сказати: давайте робити президентську республіку, де президент – це голова виконавчої влади, відповідає за всі ці процеси. І тоді у нас з вами все добре.

У нас виходить, що ми всенародно обираємо президента, на нього покладаються надії, але за Конституцією у нас парламентсько-президентська республіка. Ну, тоді за логікою парламентсько-президентської республіки президента потрібно обирати в парламенті і поставити крапку в цьому питанні. Але народ не хоче, щоб у нього забрали право обрання президента.

Якщо ви хочете мою особисту думку, я можу сказати. Я за жорстку президентську республіку. Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде, навіщо і так далі. У нашій історії важко знайти факти, коли без особистості можна було зробити ривок вперед. Це не тільки в нашій історії. Сьогодні всі країни фактично створюють особистості".

Деталі: На думку Данілова, парламентсько-президентські республіки "можуть існувати, але в умовах, коли є вже усталена демократія, яка має своє коріння, для цього повинні пройти століття".

Секретар РНБО наголосив, що  президент – "це перш за все відповідальність: зрозуміла і ясна відповідальність".

Водночас, він висловив думку, що кожен раз змінювати Конституцію – "це дуже небезпечна історія".

Теми: ДаніловКонституціяпрезидент


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