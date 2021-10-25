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Я за жесткую президентскую республику – Данилов

Понедельник, 25 октября 2021, 10:36
Алексей Данилов, фото с сайта СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украине по форме правления лучше было бы быть президентской республикой, а не парламентско-президентской.

Источник: Данилов в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь: "Нам раз и навсегда нужно определиться, какая у нас страна. Если мы являемся президентской республикой, надо сказать: давайте делать президентскую республику, где президент – это глава исполнительной власти, отвечает за все эти процессы. И тогда у нас с вами все хорошо.

У нас получается, что мы всенародно выбираем президента, на него возлагаются надежды, но по Конституции у нас парламентско-президентская республика. Ну, тогда по логике парламентско-президентской республики президента нужно избирать в парламенте и поставить точку в этом вопросе. Но народ не хочет, чтобы у него забрали право избрания президента.

Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее. В нашей истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед. Это не только в нашей истории. Сегодня все страны фактически создают личности".

Детали: По мнению Данилова, парламентско-президентские республики "могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, которая имеет свои корни, для этого должны пройти века".

Секретарь СНБО подчеркнул, что президент – "это прежде всего ответственность: понятная и ясная ответственность".

Вместе с тем он высказал мнение, что каждый раз менять Конституцию – "это очень опасная история".

Темы: ДаниловКонституцияпрезидент
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