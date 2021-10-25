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У Чернівцях заочно засудили одного з ватажків угруповання "Восток"

Понеділок, 25 жовтня 2021, 11:22

Шевченківський районний суд Чернівців заочно засудив до 10 років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ДНР".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними слідства, уродженець Макіївки Донецької області з позивним "Міха" у 2014 році приєднався до угруповання бойовиків "Восток".

28-річний чоловік "відслужив" там від командира взводу до заступника командира роти мотострілецького батальйону, а згодом - першого заступника начальника штабу полку.

Бойовик безпосередньо брав участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ та українських правоохоронців поблизу Донецького аеропорту, Ясинівки, Красного Партизана, Пантелеймонівки.

 

Під час відсутності командира полку бойовик виконував його обов’язки та особисто керував незаконним збройним формуванням і, за показами свідків, віддавав накази про проведення бойових дій в Авдіївці, Пісках, Савур-Могилі.

За свої "подвиги" бойовик був неодноразово нагороджений окупаційною адміністрацією.

Також слідством встановлено, що "Міха" співпрацює з російською розвідкою та часто їздить до РФ.

Суд визнав бойовика винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) ККУ і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Наразі засуджений переховується на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області, його оголошено в розшук.

Українська правда
Теми: судбойові діїДонбасДНР


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