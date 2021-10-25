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В Черновцах заочно приговорили одного из главарей группировки "Восток"

Понедельник, 25 октября 2021, 11:22
В Черновцах заочно приговорили одного из главарей группировки Восток

Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил к 10 годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным следствия, уроженец Макеевки Донецкой области с позывным "Миха" в 2014 году присоединился к группировке боевиков "Восток".

28-летний мужчина "отслужил" там от командира взвода до заместителя командира роты мотострелкового батальона, а впоследствии - первого заместителя начальника штаба полка.

Боевик непосредственно участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВСУ и украинских правоохранителей вблизи Донецкого аэропорта, Ясиновки, Красного Партизана, Пантелеймоновки.

 

Отсутствие командира полка боевик выполнял его обязанности и лично руководил незаконным вооруженным формированием и, по показаниям свидетелей, отдавал приказы о проведении боевых действий в Авдеевке, Песках, Саур-Могиле.

За свои "подвиги" он был неоднократно награжден оккупационной администрацией.

Также следствием установлено, что "Миха" сотрудничает с российской разведкой и часто ездит в РФ.

Суд признал боевика виновным в совершении преступления по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Сейчас осужденный скрывается на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, он объявлен в розыск.

Украинская правда
Темы: судбоевые действияДонбассДНР
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