В Черновцах заочно приговорили одного из главарей группировки "Восток"
Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил к 10 годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР".
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: По данным следствия, уроженец Макеевки Донецкой области с позывным "Миха" в 2014 году присоединился к группировке боевиков "Восток".
28-летний мужчина "отслужил" там от командира взвода до заместителя командира роты мотострелкового батальона, а впоследствии - первого заместителя начальника штаба полка.
Боевик непосредственно участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВСУ и украинских правоохранителей вблизи Донецкого аэропорта, Ясиновки, Красного Партизана, Пантелеймоновки.
Отсутствие командира полка боевик выполнял его обязанности и лично руководил незаконным вооруженным формированием и, по показаниям свидетелей, отдавал приказы о проведении боевых действий в Авдеевке, Песках, Саур-Могиле.
За свои "подвиги" он был неоднократно награжден оккупационной администрацией.
Также следствием установлено, что "Миха" сотрудничает с российской разведкой и часто ездит в РФ.
Суд признал боевика виновным в совершении преступления по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Сейчас осужденный скрывается на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, он объявлен в розыск.