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Мошенники создали фейковую "Дію", чтобы подделывать ковид-сертификаты – министр

Понедельник, 25 октября 2021, 14:44
Мошенники создали фейковую Дію, чтобы подделывать ковид-сертификаты – министр
фото: сайт "Дія"

Министр цифровых трансформаций Михаил Федоров сообщил, что мошенники создали фейковое приложение "Дія" для Android, где можно редактировать данные о вакцинации, возраст и другую информацию.

Источник: Telegram-канал Федорова

Прямая речь: "Тут одни умельцы для Android сделали фейковую копию приложения с документами в дизайн стиле Дии, которая устанавливается по ссылке, не с Google Play (формат apk).

Цель - создавать подделки ковидных сертификатов, фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетними. Конечно же, документы не валидируются через QR".

Детали: По словам министра, тот, кто покупает подобные "сервисы", может попасть под статью "подделка документов".

Федоров отметил, что дал задание команде разработать новый электронный документ "паспорт заключенного" а организаторам данного мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками.

Предыстория:

  • В конце июня Минцифры сообщило о начале бета-тестирования "ковидных сертификатов" в приложении "Дия" с 1 июля (для iOS).
  • В августе этого года министерство запустило тестирование ковид-сертификатов в "Дии" также для устройств на Android.

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Темы: ДіяФедоровCovid-2019коронавирусвакцинация
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