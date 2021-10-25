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На столичном автовокзале тоже начали вакцинировать против Covid

Понедельник, 25 октября 2021, 15:55
На столичном автовокзале тоже начали вакцинировать против Covid
Вакцинация на автовокзале, фото Укрпас

На Центральном автовокзале Киева открылся пункт вакцинации против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь Covid-19.

Источник: официальная страница Центрального автовокзала Киева Укрпас в Facebook

Дословно: "Укрпас заботится о безопасности пассажиров и перевозчиков: отныне на втором этаже Центрального автовокзала работает пункт прививки против Covid-19".

Детали: Пункт вакцинации работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

Тем, кто хочет привиться, нужно прийти на автовокзал не позднее, чем за полчаса до отправления автобуса, и иметь при себе паспорт и идентификационный код.

После прививки можно "путешествовать без преград", подчеркивает Укрпас. 

Также на автовокзале работает пункт экспресс-тестирования на Covid-19.

 
Вакцинация на центральном автовокзале Киева
фото Укрпас
 
Вакцинация на автовокзале
фото Укрпас
 
Вакцинация на автовокзале
фото Укрпас

Этому предшествовало: "Укрзализныця" с 21 октября начала открывать на ключевых железнодорожных вокзалах пункты вакцинации и экспресс-тестирования.

С 21 октября для проезда в транспорте межобластного сообщения нужно иметь сертификат о вакцинации против коронавируса или свежий тест на Covid-19.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияКиевтранспорт
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