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Апарат Ради відпасував питання фракційності Разумкова "Слузі народу"

Понеділок, 25 жовтня 2021, 17:11
Апарат Ради відпасував питання фракційності Разумкова Слузі народу
Дмитро Разумков. фото з сайту ВР

Апарат Верховної Ради переадресував питання щодо фракційної приналежності ексспікера парламенту Дмитра Разумкова до "Слуги народу", за списком якої останній під номером 1 і був обраний нардепом.

Джерело: відповідь апарату ВР на запит "Української правди"

Деталі: Зокрема в апараті зазначили, що регламентом Верховної Ради визначено наступне: голова Верховної Ради, перший заступник та заступник голови Верховної Ради України не входять до складу депутатської фракції (депутатської групи). Як випливає з відповіді апарату на запит УП, керуючись регламентом, дані про позафракційність Разумкова були внесені на сайт, але якихось офіційних документів там не мають.

Дослівно: "У зв'язку з вищезазначеним, на вимогу чинного законодавства апаратом Верховної Ради України  на  сайті  Верховної  Ради було розміщено інформацію про те, що народний депутат Украіни Разумков Д.О. не входить до складу жодної фракції чи групи.

Стосовно особистої заяви народного депутата Разумкова Дмитра Олександровича про вихід зі складу депутатської фракцїі політичної пaptiï "Слуга народу" у 2019 році повідомлясться, що такий документ в апараті Верховної Ради України відсутній.

Питання прийняття народного депутата України до складу депутатської фракціі (депутатської групи) чи його виключення зі складу належить до компетенції депутатської фракції (депутатської групи).

Чому це важливо: Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що після відставки його з посади голови Верховної Ради він автоматично продовжує членство у фракції "Слуга народу". На сайті парламенту Разумков досі значиться як позафракційний. У "Слузі народу" звернення УП щодо уточнення цього питання проігнорували.

Нагадаємо: Під час першого засідання Ради 9 скликання, коли формувалися фракції, як свідчить стенограма, фракція СН налічувала 254 народних депутати – включно з Разумковим.

Олександр Шумілін, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроСлуга народуВерховна Рада
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