Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Апарат Ради відпасував питання фракційності Разумкова "Слузі народу"

Понеділок, 25 жовтня 2021, 17:11
Дмитро Разумков. фото з сайту ВР

Апарат Верховної Ради переадресував питання щодо фракційної приналежності ексспікера парламенту Дмитра Разумкова до "Слуги народу", за списком якої останній під номером 1 і був обраний нардепом.

Джерело: відповідь апарату ВР на запит "Української правди"

Деталі: Зокрема в апараті зазначили, що регламентом Верховної Ради визначено наступне: голова Верховної Ради, перший заступник та заступник голови Верховної Ради України не входять до складу депутатської фракції (депутатської групи). Як випливає з відповіді апарату на запит УП, керуючись регламентом, дані про позафракційність Разумкова були внесені на сайт, але якихось офіційних документів там не мають.

Дослівно: "У зв'язку з вищезазначеним, на вимогу чинного законодавства апаратом Верховної Ради України  на  сайті  Верховної  Ради було розміщено інформацію про те, що народний депутат Украіни Разумков Д.О. не входить до складу жодної фракції чи групи.

Стосовно особистої заяви народного депутата Разумкова Дмитра Олександровича про вихід зі складу депутатської фракцїі політичної пaptiï "Слуга народу" у 2019 році повідомлясться, що такий документ в апараті Верховної Ради України відсутній.

Питання прийняття народного депутата України до складу депутатської фракціі (депутатської групи) чи його виключення зі складу належить до компетенції депутатської фракції (депутатської групи).

Чому це важливо: Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що після відставки його з посади голови Верховної Ради він автоматично продовжує членство у фракції "Слуга народу". На сайті парламенту Разумков досі значиться як позафракційний. У "Слузі народу" звернення УП щодо уточнення цього питання проігнорували.

Нагадаємо: Під час першого засідання Ради 9 скликання, коли формувалися фракції, як свідчить стенограма, фракція СН налічувала 254 народних депутати – включно з Разумковим.

Олександр Шумілін, Валентина Романенко, УП
Теми: Разумков ДмитроСлуга народуВерховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоСмертельна ДТП у Харкові: Infiniti нісся на червоне світло 100 км/год

У крові Полякова, окрім метадону, знайшли димедрол – МВС

фотоНазвали ім’я військового, вбитого у вівторок на Донбасі

У Німеччині зробили крок до сертифікації "Північного потоку-2"

відеоЗСУ вперше застосували "Байрактар" у зоні ООС, знищили гармату бойовиків

Новини 26 жовтня: "скіфське золото", дезінформація про наступ ЗСУ

Усі новини...
Разумков Дмитро
Відставку Разумкова підтримують лише 8% українців
Разумков каже, що не буде долучатись до інших політичних сил в Раді
Разумков каже, що є членом фракції "Слуга народу"
Останні новини
02:56
відеоВ одеській лікарні закінчився кисень, пацієнтів з Covid перевозять в іншу клініку
02:12
У МВС прокоментували помилки у санкційному списку РНБО
01:14
відеоСмертельна ДТП у Харкові: Infiniti нісся на червоне світло 100 км/год
00:23
Кандидатуру Джемілєва пропонують висунути на Нобелівську премію миру
23:49
У крові Полякова, окрім метадону, знайшли димедрол – МВС
23:09
фотоНазвали ім’я військового, вбитого у вівторок на Донбасі
22:43
Британський суд відхилив скаргу кремлівських пропагандистів на штраф у 200 тисяч фунтів
22:14
У Байдена впевнені, що не могли б зупинити "Північний потік-2", а лише відтермінувати
21:58
Новини економіки: тариф на газ для українців без постачальника, нові члени правління УЗ
21:41
У Німеччині зробили крок до сертифікації "Північного потоку-2"
Усі новини...