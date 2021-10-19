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Разумков каже, що є членом фракції "Слуга народу"

Вівторок, 19 жовтня 2021, 11:18
фото УП

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що після відкликання його з посади голови Верховної Ради він автоматично продовжує членство у фракції "Слуга народу".

Джерело: Разумков журналістам перед початком пленарного засідання 19 жовтня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ситуація наступна: свого часу 29 серпня (2019 року) я вступив до фракції "Слуга народу". Згідно з регламентом Верховної Ради, голова, перший заступник і заступник не входять до жодної фракції. Ця норма була виконана, але якихось додаткових документів, заяв про вихід (з фракції) не було, і про виключення фракція не приймала рішення.

Тому після завершення моєї каденції на цій посаді (голови парламенту) фактично я автоматично повертаюся до фракції... На сайті Верховної Ради я позафракційний, але виходячи з логіки (є членом фракції "Слуга народу")".

Деталі: Разом з тим Разумков зазначив, що написав листа на ім'я голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії з проханням погодити його напрямок для подальшої роботи як члена парламентського комітету з питань свободи слова.

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Передісторія:

  • 7 жовтня 2021 року народні депутати за ініціативою "Слуги народу" проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
  • Разумков заявив, що згідно з законом його не можуть позбавити ще і мандату.
  • Разумков з травня по листопад 2019 року очолював політичну партію "Слуга народу", першим номером у списку якої був на дострокових парламентських виборах у 2019 році. Посаду спікера українського парламенту він обіймав з 29 серпня 2019 року.
  • Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук допустив, що його попередника Дмитра Разумкова може позбавити мандата з'їзд партії "Слуга народу", але для цього потрібні певні передумови.
  • Глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що партія не розглядатиме можливість позбавлення депутатського мандата Разумкова, якщо він буде виконувати обіцянки з передвиборчої програми "Слуги народу".

Теми: Разумков ДмитроСлуга народуВерховна Рада


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