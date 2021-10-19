Разумков каже, що є членом фракції "Слуга народу"

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що після відкликання його з посади голови Верховної Ради він автоматично продовжує членство у фракції "Слуга народу".

Джерело: Разумков журналістам перед початком пленарного засідання 19 жовтня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ситуація наступна: свого часу 29 серпня (2019 року) я вступив до фракції "Слуга народу". Згідно з регламентом Верховної Ради, голова, перший заступник і заступник не входять до жодної фракції. Ця норма була виконана, але якихось додаткових документів, заяв про вихід (з фракції) не було, і про виключення фракція не приймала рішення.

Тому після завершення моєї каденції на цій посаді (голови парламенту) фактично я автоматично повертаюся до фракції... На сайті Верховної Ради я позафракційний, але виходячи з логіки (є членом фракції "Слуга народу")".

Деталі: Разом з тим Разумков зазначив, що написав листа на ім'я голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії з проханням погодити його напрямок для подальшої роботи як члена парламентського комітету з питань свободи слова.

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