Разумков каже, що є членом фракції "Слуга народу"
Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що після відкликання його з посади голови Верховної Ради він автоматично продовжує членство у фракції "Слуга народу".
Джерело: Разумков журналістам перед початком пленарного засідання 19 жовтня, цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Ситуація наступна: свого часу 29 серпня (2019 року) я вступив до фракції "Слуга народу". Згідно з регламентом Верховної Ради, голова, перший заступник і заступник не входять до жодної фракції. Ця норма була виконана, але якихось додаткових документів, заяв про вихід (з фракції) не було, і про виключення фракція не приймала рішення.
Тому після завершення моєї каденції на цій посаді (голови парламенту) фактично я автоматично повертаюся до фракції... На сайті Верховної Ради я позафракційний, але виходячи з логіки (є членом фракції "Слуга народу")".
Деталі: Разом з тим Разумков зазначив, що написав листа на ім'я голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії з проханням погодити його напрямок для подальшої роботи як члена парламентського комітету з питань свободи слова.
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Передісторія:
- 7 жовтня 2021 року народні депутати за ініціативою "Слуги народу" проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
- Разумков заявив, що згідно з законом його не можуть позбавити ще і мандату.
- Разумков з травня по листопад 2019 року очолював політичну партію "Слуга народу", першим номером у списку якої був на дострокових парламентських виборах у 2019 році. Посаду спікера українського парламенту він обіймав з 29 серпня 2019 року.
- Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук допустив, що його попередника Дмитра Разумкова може позбавити мандата з'їзд партії "Слуга народу", але для цього потрібні певні передумови.
- Глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що партія не розглядатиме можливість позбавлення депутатського мандата Разумкова, якщо він буде виконувати обіцянки з передвиборчої програми "Слуги народу".