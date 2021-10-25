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Аппарат Рады отпасовал вопрос фракционности Разумкова "Слуге народа"

Понедельник, 25 октября 2021, 17:11
Дмитрий Разумков. фото с сайта ВР

Аппарат Верховной Рады переадресовал вопрос о фракционной принадлежности экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова к "Слуге народа", по списку которой последний под номером 1 и был избран нардепом.

Источник: ответ аппарата ВР на запрос "Украинской правды"

Детали: В частности в аппарате отметили, что регламентом Верховной Рады определено следующее: председатель Верховной Рады, первый заместитель и заместитель председателя Верховной Рады Украины не входят в состав депутатской фракции (депутатской группы). Как следует из ответа аппарата на запрос УП, руководствуясь регламентом, данные о внефракционности Разумкова были внесены на сайт, но каких-то официальных документов к них нет.

Дословно: "В связи с вышеизложенным, по требованию действующего законодательства аппаратом Верховной Рады Украины на сайте Верховной Рады была размещена информация о том, что народный депутат Украини Разумков Д.А. не входит в состав ни одной фракции или группы.

Относительно личного заявления народного депутата Разумкова Дмитрия Александровича о выходе из состава депутатской фракции политической пaptiï ​​"Слуга народа" в 2019 году сообщается, что такой документ в аппарате Верховной Рады Украины отсутствует.

Вопрос принятия народного депутата Украины в состав депутатской фракции (депутатской группы) или его исключения из состава относится к компетенции депутатской фракции (депутатской группы)".

Почему это важно: Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что после отставки его с должности председателя Верховной Рады автоматически продолжает членство во фракции "Слуга народа". На сайте парламента Разумков до сих пор значится как внефракционный. В "Слуге народа" обращения УП по уточнению этого вопроса проигнорировали.

Напомним: Во время первого заседания Рады 9 созыва, когда формировались фракции, как свидетельствует стенограмма, фракция СН анасчитывала 254 народных депутата - включая Разумкова.

Александр Шумилин, Валентина Романенко, УП
Темы: Разумков ДмитрийСлуга народаВерховная Рада
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