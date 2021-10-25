За напад на прикордонників судитимуть підполковника СБУ
Підполковнику Служби безпеки України загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна за напад на прикордонників у липні цього року.
Джерело: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону
Деталі: Обвинувальний акт щодо підполковника Служби безпеки України скеровано для розгляду по суті до Краснопільського районного суду Сумської області.
Інший підозрюваний - лейтенант СБУ беззаперечно визнав свою вину та уклав угоду зі слідством. 11 жовтня його було засуджено до 5 років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання на іспитовий термін 3 роки. Чоловіка позбавили військового звання "лейтенант" та права обіймати посади в правоохоронних органах України на строк 3 роки. За даними УП, його звільнили з лав СБУ.
Передісторія:
- 18 липня 2021 року двоє офіцерів Служби безпеки України – лейтенант та підполковник напали на прикордонний наряд, який здійснював охорону державного кордону на Сумщині.
- Підозрювані (за даними джерел УП були напідпитку –ред.) заволоділи зброєю та боєприпасами прикордонників та побили їх. Частину боєприпасів вони згодом підкинули до місцевого відділу Держприкордонслужби. Зброю прикордонників зловмисники залишили на місці вчинення злочину.
- Служба безпеки України повідомила, що затримала двох своїх співробітників за напад на прикордонників, передала органам слідства і сприяла в розслідуванні.