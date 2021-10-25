За напад на прикордонників судитимуть підполковника СБУ

Підполковнику Служби безпеки України загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна за напад на прикордонників у липні цього року.

Джерело: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону

Деталі: Обвинувальний акт щодо підполковника Служби безпеки України скеровано для розгляду по суті до Краснопільського районного суду Сумської області.

Інший підозрюваний - лейтенант СБУ беззаперечно визнав свою вину та уклав угоду зі слідством. 11 жовтня його було засуджено до 5 років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання на іспитовий термін 3 роки. Чоловіка позбавили військового звання "лейтенант" та права обіймати посади в правоохоронних органах України на строк 3 роки. За даними УП, його звільнили з лав СБУ.

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