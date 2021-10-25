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За нападение на пограничников будут судить подполковника СБУ

Понедельник, 25 октября 2021, 18:31
За нападение на пограничников будут судить подполковника СБУ
фото СБУ

Подполковнику Службы безопасности Украины грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества за нападение на пограничников в июле этого года.

Источник: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона

Детали: Обвинительный акт относительно подполковника Службы безопасности Украины направлен для рассмотрения по существу в Краснопольский районный суд Сумской области.

Другой подозреваемый - лейтенант СБУ беспрекословно признал свою вину и заключил сделку со следствием. 11 октября он был приговорен к 5 годам лишения свободы и освобожден от отбывания наказания на испытательный срок 3 года. Мужчину лишили воинского звания "лейтенант" и права занимать должности в правоохранительных органах Украины сроком на 3 года. По данным УП, он уволен из рядов СБУ.

Предыстория:

  • 18 июля 2021 два офицера Службы безопасности Украины - лейтенант и подполковник напали на пограничный наряд, который осуществлял охрану государственной границы на Сумщине.
  • Подозреваемые (по данным источников УП, были изрядно пьяны -ред.) завладели оружием и боеприпасами пограничников и избили их. Часть боеприпасов они впоследствии подбросили в местный отдел Госпогранслужбы. Оружие пограничников злоумышленники оставили на месте совершения преступления.
  • Служба безопасности Украины сообщила, что задержала двух своих сотрудников за нападение на пограничников, передала органам следствия и содействовала в расследовании.

Украинская правда
Темы: СБУПограничная службасуд
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