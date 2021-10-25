Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За нападение на пограничников будут судить подполковника СБУ

Понедельник, 25 октября 2021, 18:31
фото СБУ

Подполковнику Службы безопасности Украины грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества за нападение на пограничников в июле этого года.

Источник: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона

Детали: Обвинительный акт относительно подполковника Службы безопасности Украины направлен для рассмотрения по существу в Краснопольский районный суд Сумской области.

Другой подозреваемый - лейтенант СБУ беспрекословно признал свою вину и заключил сделку со следствием. 11 октября он был приговорен к 5 годам лишения свободы и освобожден от отбывания наказания на испытательный срок 3 года. Мужчину лишили воинского звания "лейтенант" и права занимать должности в правоохранительных органах Украины сроком на 3 года. По данным УП, он уволен из рядов СБУ.

Предыстория:

  • 18 июля 2021 два офицера Службы безопасности Украины - лейтенант и подполковник напали на пограничный наряд, который осуществлял охрану государственной границы на Сумщине.
  • Подозреваемые (по данным источников УП, были изрядно пьяны -ред.) завладели оружием и боеприпасами пограничников и избили их. Часть боеприпасов они впоследствии подбросили в местный отдел Госпогранслужбы. Оружие пограничников злоумышленники оставили на месте совершения преступления.
  • Служба безопасности Украины сообщила, что задержала двух своих сотрудников за нападение на пограничников, передала органам следствия и содействовала в расследовании.

Украинская правда
Темы: СБУПограничная службасуд
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоСмертельное ДТП в Харькове: Infiniti несся на красный свет 100 км/ч

В крови Полякова, кроме метадона, нашли димедрол – МВД

фотоНазвали имя военного, убитого во вторник на Донбассе

В Германии сделали шаг к сертификации "Северного потока-2"

видеоВСУ впервые применили "Байрактар" в зоне ООС, уничтожили пушку боевиков

Новости 26 октября: "скифское золото", дезинформация о наступлении ВСУ

Все новости...
СБУ
Украинские хакеры "отмыли" десятки миллионов долларов с "Darknet"
Нападение СБУ на пограничников: сотрудник спецслужбы признал вину
СБУ задержала членов преступной группировки, частично управляемой из России
Последние новости
03:54
Forbes признал Маска самым богатым человеком в истории человечества
02:56
видеоВ одесской больнице закончился кислород, пациентов с Covid перевозят в другую клинику
02:12
В МВД прокомментировали ошибки в санкционном списке СНБО
01:14
видеоСмертельное ДТП в Харькове: Infiniti несся на красный свет 100 км/ч
00:23
Кандидатуру Джемилева предлагают выдвинуть на Нобелевскую премию мира
23:49
В крови Полякова, кроме метадона, нашли димедрол – МВД
23:09
фотоНазвали имя военного, убитого во вторник на Донбассе
22:43
Британский суд отклонил жалобу кремлевских пропагандистов на штраф в 200 тысяч фунтов
22:14
У Байдена уверены, что не могли бы остановить "Северный поток-2", а только отсрочить
21:58
Новости экономики: тариф на газ для украинцев без поставщика, новые члены правления УЗ
Все новости...