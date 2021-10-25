За нападение на пограничников будут судить подполковника СБУ

Подполковнику Службы безопасности Украины грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества за нападение на пограничников в июле этого года.

Источник: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона

Детали: Обвинительный акт относительно подполковника Службы безопасности Украины направлен для рассмотрения по существу в Краснопольский районный суд Сумской области.

Другой подозреваемый - лейтенант СБУ беспрекословно признал свою вину и заключил сделку со следствием. 11 октября он был приговорен к 5 годам лишения свободы и освобожден от отбывания наказания на испытательный срок 3 года. Мужчину лишили воинского звания "лейтенант" и права занимать должности в правоохранительных органах Украины сроком на 3 года. По данным УП, он уволен из рядов СБУ.

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