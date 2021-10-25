За нападение на пограничников будут судить подполковника СБУ
Подполковнику Службы безопасности Украины грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества за нападение на пограничников в июле этого года.
Источник: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона
Детали: Обвинительный акт относительно подполковника Службы безопасности Украины направлен для рассмотрения по существу в Краснопольский районный суд Сумской области.
Другой подозреваемый - лейтенант СБУ беспрекословно признал свою вину и заключил сделку со следствием. 11 октября он был приговорен к 5 годам лишения свободы и освобожден от отбывания наказания на испытательный срок 3 года. Мужчину лишили воинского звания "лейтенант" и права занимать должности в правоохранительных органах Украины сроком на 3 года. По данным УП, он уволен из рядов СБУ.
Предыстория:
- 18 июля 2021 два офицера Службы безопасности Украины - лейтенант и подполковник напали на пограничный наряд, который осуществлял охрану государственной границы на Сумщине.
- Подозреваемые (по данным источников УП, были изрядно пьяны -ред.) завладели оружием и боеприпасами пограничников и избили их. Часть боеприпасов они впоследствии подбросили в местный отдел Госпогранслужбы. Оружие пограничников злоумышленники оставили на месте совершения преступления.
- Служба безопасности Украины сообщила, что задержала двух своих сотрудников за нападение на пограничников, передала органам следствия и содействовала в расследовании.