Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина бьет собственный максимум летальных исходов от Covid: за сутки 734 смерти

Вторник, 26 октября 2021, 08:24
Украина бьет собственный максимум летальных исходов от Covid: за сутки 734 смерти
Харьковская больница, фото Назария Мазилюка, УП

За сутки 25 октября в Украине зафиксировали 19 120 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 734 летальных исхода от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 2 939 человек, выздоровели 9 738 человек.

Источник: Министерство здравоохранения, дашборд СНБО и Telegram Коронавірус_інфо

Детали: Это антирекорд по летальным случаям с начала пандемии.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 803 159 человек, из них выздоровели 2 390 112 человек, умерли 64 936 человек.

Среди новых заболевших за последние сутки 1 414 детей и 338 медработников.

Наибольшее количество случаев заболевания в этот понедельник выявили в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях.

Больше всего летальных случаев за последние сутки зарегистрировали в Херсонской (88), Запорожской (55), Днепропетровской (49), Донецкой (41) областях, а также в Киеве и Одесской области (по 37).

25 октября провели 129 063 тестирования: методом ПЦР – 61 027, методом ИФА – 18 233, экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2 – 49 803.

Напомним, За сутки 21 октября в Украине зафиксировали антирекордные 23 785 случаев коронавирусной болезни и 614 летальных исходов от нее.

24 октября Украина была 5-й в мире и 3-й в Европе по количеству новых больных, но 4-й в мире и 2-й в Европе по суточной смертности от Covid.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Covid-2019
Ученые выяснили, почему некоторые люди бессимптомно переносят COVID-19
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Последние новости
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
Все новости...
Реклама: