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Украина бьет собственный максимум летальных исходов от Covid: за сутки 734 смерти

Вторник, 26 октября 2021, 08:24
Харьковская больница, фото Назария Мазилюка, УП

За сутки 25 октября в Украине зафиксировали 19 120 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 734 летальных исхода от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 2 939 человек, выздоровели 9 738 человек.

Источник: Министерство здравоохранения, дашборд СНБО и Telegram Коронавірус_інфо

Детали: Это антирекорд по летальным случаям с начала пандемии.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 803 159 человек, из них выздоровели 2 390 112 человек, умерли 64 936 человек.

Среди новых заболевших за последние сутки 1 414 детей и 338 медработников.

Наибольшее количество случаев заболевания в этот понедельник выявили в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях.

Больше всего летальных случаев за последние сутки зарегистрировали в Херсонской (88), Запорожской (55), Днепропетровской (49), Донецкой (41) областях, а также в Киеве и Одесской области (по 37).

25 октября провели 129 063 тестирования: методом ПЦР – 61 027, методом ИФА – 18 233, экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2 – 49 803.

Напомним, За сутки 21 октября в Украине зафиксировали антирекордные 23 785 случаев коронавирусной болезни и 614 летальных исходов от нее.

24 октября Украина была 5-й в мире и 3-й в Европе по количеству новых больных, но 4-й в мире и 2-й в Европе по суточной смертности от Covid.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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