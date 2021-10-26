Ляшко: Якби був випадок смерті саме від Covid-щеплення – мені доповіли б

119 летальних випадків зафіксували в Україні серед вакцинованих проти коронавірусу.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Ляшка: "119. Це кількість людей, у яких упродовж місяця після уколу зафіксовані серйозні несприятливі події після імунізації, зокрема летальні випадки".

Деталі: "Українська правда" уточнила, чи йдеться саме про смерті, і Ляшко підкреслив, що 119 – саме летальні випадки.

Водночас міністр наголосив, що "ця цифра ні про що". Він пояснив: що, наприклад, від інсульту кожні 6 хвилин помирає людина. За словами Ляшка, інсульт може статися в людини похилого віку, яка прийшла по щеплення, і в черзі за щепленням, і за 5 хвилин після нього.

Він також не зміг відповісти на питання, чи є в Україні хоча б один випадок доведеного зв’язку між щепленням і смертю людини.

Ляшко зазначив, що не очолює національну комісію з розслідування, але, якби такий випадок був, то йому доповіли б.

Чому це важливо: Від початку вакцинальної кампанії в Україні зроблено 16 210 280 щеплень, загалом вакциновано 9 151 480 людей. Першу дозу вакцини отримали 9 151 478 людей, повністю імунізовані – 7 058 802 людини.

Таким чином рівень смертності серед людей, які отримали щеплення дуже низький. Більше того, кожен такий випадок розслідується і зазвичай у померлих фіксують низку супутніх захворювань.

Смертність серед вакцинованих фіксують не лише в Україні, але і в усьому світі. Ці випадки також рідкісні і також детально розслідуються.

До прикладу, за даними Voxukraine, у США з 14 грудня 2020 року до 19 липня 2021 року було введено понад 339 мільйонів доз вакцин проти Covid-19. За цей час американська система звітності про несприятливі події після вакцинації VAERS отримала 6207 повідомлень про смерть (0,0018%) серед людей, які отримали вакцину від Covid-19.

При цьому варто зазначити, що FDA (Управління з продовольства та медикаментів США) вимагає від медичних працівників повідомляти VAERS про будь-яку смерть після вакцинації проти коронавірусу, навіть якщо незрозуміло, чи стала саме вакцина причиною.

У Німеччині з початку вакцинації проти ковід (27 грудня 2020 року) до 31 січня 2021 року було проведено 2 467 918 щеплень. За цей час зафіксували 113 смертей серед вакцинованих.

При цьому не було зафіксовано жодного випадку смерті, який став прямим наслідком вакцинації від коронавірусу.

Прессекретар інституту імені Пауля Ерліха (PEI) на запит DW повідомила, що 20 вакцинованих пацієнтів померли з діагнозом Covid-19, при цьому 19 з них не завершили вакцинацію. 43 особи з низкою хронічних захворювань померли, страждаючи від різкого погіршення основної недуги, або від іншої хвороби, не пов'язаної з вакцинацією. У 50 випадках причину смерті на момент запиту не було встановлено.

МОЗ і ВООЗ наголошують, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.

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