Ляшко: Если бы был случай смерти именно от Covid-прививки – мне бы доложили

119 смертей зафиксировали в Украине среди вакцинированных против коронавируса.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде"

Прямой язык Ляшко: "119. Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в частности, летальные случаи".

Детали: "Украинская правда" уточнила, идет ли речь именно о смертях, и Ляшко подчеркнул, что 119 – это летальные исходы.

В то же время министр подчеркнул, что "эта цифра ни о чем". Он объяснил, что, например, от инсульта каждые 6 минут умирает человек. По словам Ляшко, инсульт может произойти у пожилого человека, который пришел по прививку, и в очереди за прививкой, и через 5 минут после нее.

Он также затруднился ответить на вопрос, есть ли в Украине хотя бы один случай доказанной связи между прививкой и смертью человека.

Ляшко отметил, что не возглавляет национальную комиссию по расследованию, но, если бы такой случай был, то ему бы доложили.

Почему это важно: С начала вакцинальной кампании в Украине сделано 16 210 280 прививок, всего вакцинировано 9 151 480 человек. Первую дозу вакцины получили 9 151 478 человек, полностью иммунизированы – 7 058 802 человека.

Таким образом, уровень смертности среди людей, получивших прививку очень низкий. Более того, каждый подобный случай расследуется и обычно у умерших фиксируют ряд сопутствующих заболеваний.

Смертность среди вакцинированных фиксируют не только в Украине, но и во всем мире. Эти случаи также редки и также подробно расследуются.

К примеру, по данным Voxukraine, в США с 14 декабря 2020 года по 19 июля 2021 года было введено более 339 миллионов доз вакцин против Covid-19.

За это время американская система отчетности о неблагоприятных событиях после вакцинации VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) получила 6207 сообщений о смерти (0,0018%) среди людей, получивших вакцину от COVID-19.

Стоить отметить, что FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США) требует от медицинских работников сообщать VAERS о любой смерти после вакцинации против Covid-19, даже если непонятно, стала ли именно вакцина причиной.

В Германии с начала вакцинации против ковид (27 декабря 2020 года) по 31 января 2021 года было проведено 2 467 918 прививок. За то время зафиксировали 113 смертей среди вакцинированных.

При этом не было зафиксировано ни одного случая смерти, ставшего прямым следствием вакцинации от коронавируса.

Пресс-секретарь института имени Пауля Эрлиха (PEI) на запрос DW сообщила, что 20 вакцинированных пациентов скончались с диагнозом Covid-19, при этом у 19 из них не была завершена вакцинация. 43 человека с рядом хронических заболеваний умерли, страдая от резкого ухудшения основного недуга, или от другой болезни, не связанной с вакцинацией. В 50 случаях причина смерти на момент запроса не была установлена.

Минздрав и ВОЗ отмечают, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.

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