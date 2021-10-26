В Україні ліквідували ще два пам’ятники комуністам: Чапаєв у Лубнах "впав"

В ніч на 26 жовтня невідомі на Полтавщині зруйнували пам’ятні знаки радянської доби у Лохвиці та Лубнах, зокрема у Лубнах знесли пам’ятник червоноармійцю Василю Чапаєву.

Джерело: місцеве видання "Зміст" з посиланням на речника поліції Полтавщини Юрія Сулаєва, фотографії з місця події, які є у розпорядженні Української правди

Деталі: Інформація про руйнування пам’ятників, які й так мали бути знесені в межах декомунізації, надійшла до місцевої поліції. Правоохоронці наразі уточнюють, що сталося.

У Лубнах пам’ятник Василю Чапаєву мали прибрати, натомість у 2015 році місто його перейменувало на "пам’ятник Чапаєвської дивізії" й не стало зносити.

Пам’ятник Чапаєвської дивізії

В ніч на вівторок невідомі скинули пам’ятник, фото з місця події в редакцію УП надіслав випадковий перехожий:

Пам’ятник Чапаєвської дивізії після повалення, 26 жовтня Фото перехожих

Крім того, у Лохвиці цієї ж ночі ліквідували "пам’ятник комсомольцям".

"Пам’ятник комсомольцям" у Лохвиці Фото з Вікіпедії

"Пам’ятник комсомольцям" у Лохвиці, 26 жовтня

Водночас у селі Хорол (Полтавська область) на бюсті радянського генерала Івана Третяка, відповідального за збиття пасажирського "Боїнга" у 1983 році, написали слово "вбивця".

Бюст радянського генерала Івана Третяка у селі Хорол, 26 жовтня

Знати більше: Навіщо нам потрібна декомунізація?

Довідково: Василь Чапаєв – фельдфебель Російської імператорської армії, командир дивізії Робітничо-селянської червоної армії, учасник Першої світової війни і громадянської війни в Росії. У 1917 році приєднався до більшовицького крила РСДРП. Організовував військові сили більшовиків на східному березі Волги, загинув у 1919-му у віці 32 років.

Іван Третяк – радянський військовий діяч, генерал, головнокомандувач військами ППО СРСР, член ЦК КПРС. Відомий тим, що 1 вересня 1983 року наказав збити пасажирський "Боїнг-747", що прямував із Нью-Йорка до Сеула, саме тоді він був командувачем Далекосхідного військового округу. Літак "Корейських авіаліній" помилково відхилився від маршруту й полетів над радянською територію.

На перехоплення цивільного лайнера радянські військові підняли два Су-15. Винищувач, перебуваючи поза зоною огляду пілотів KAL007, зробив кілька довгих попереджувальних черг з авіагармати – одразу бронебійними снарядами. Зниження швидкості "корейця" радянські льотчики сприйняли за спробу уникнути перехоплення.

Саме тоді надійшов наказ генерала Третяка про знищення літака, і винищувач Су-15 збив лайнер двома ракетами Р-60. Літак впав неподалік від острова Монерон. Всі, хто перебував на його борту, загинули, зокрема й 8-місячний малюк та діючий депутат Палати представників Конгресу США.

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