Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україні ліквідували ще два пам’ятники комуністам: Чапаєв у Лубнах "впав"

Вівторок, 26 жовтня 2021, 11:07
пам’ятник Василю Чапаєву, фото dombrovskii_a з сайту shukach.com

В ніч на 26 жовтня невідомі на Полтавщині зруйнували пам’ятні знаки радянської доби у Лохвиці та Лубнах, зокрема у Лубнах знесли пам’ятник червоноармійцю Василю Чапаєву.

Джерело: місцеве видання "Зміст" з посиланням на речника поліції Полтавщини Юрія Сулаєва, фотографії з місця події, які є у розпорядженні Української правди

Деталі: Інформація про руйнування пам’ятників, які й так мали бути знесені в межах декомунізації, надійшла до місцевої поліції. Правоохоронці наразі уточнюють, що сталося.

У Лубнах пам’ятник Василю Чапаєву мали прибрати, натомість у 2015 році місто його перейменувало на "пам’ятник Чапаєвської дивізії" й не стало зносити.

Пам’ятник Чапаєвської дивізії
Пам’ятник Чапаєвської дивізії

В ніч на вівторок невідомі скинули пам’ятник, фото з місця події в редакцію УП надіслав випадковий перехожий:

Пам’ятник Чапаєвської дивізії після повалення, 26 жовтня
Пам’ятник Чапаєвської дивізії після повалення, 26 жовтня
Фото перехожих

Крім того, у Лохвиці цієї ж ночі ліквідували "пам’ятник комсомольцям".

"Пам’ятник комсомольцям" у Лохвиці
Фото з Вікіпедії
"Пам’ятник комсомольцям" у Лохвиці, 26 жовтня

Водночас у селі Хорол (Полтавська область) на бюсті радянського генерала Івана Третяка, відповідального за збиття пасажирського "Боїнга" у 1983 році, написали слово "вбивця".

Бюст радянського генерала Івана Третяка у селі Хорол, 26 жовтня
Бюст радянського генерала Івана Третяка у селі Хорол, 26 жовтня

Знати більше: Навіщо нам потрібна декомунізація?

Довідково: Василь Чапаєв – фельдфебель Російської імператорської армії, командир дивізії Робітничо-селянської червоної армії, учасник Першої світової війни і громадянської війни в Росії. У 1917 році приєднався до більшовицького крила РСДРП. Організовував військові сили більшовиків на східному березі Волги, загинув у 1919-му у віці 32 років.

Іван Третяк – радянський військовий діяч, генерал, головнокомандувач військами ППО СРСР, член ЦК КПРС. Відомий тим, що 1 вересня 1983 року наказав збити пасажирський "Боїнг-747", що прямував із Нью-Йорка до Сеула, саме тоді він був командувачем Далекосхідного військового округу. Літак "Корейських авіаліній" помилково відхилився від маршруту й полетів над радянською територію.

На перехоплення цивільного лайнера радянські військові підняли два Су-15. Винищувач, перебуваючи поза зоною огляду пілотів KAL007, зробив кілька довгих попереджувальних черг з авіагармати – одразу бронебійними снарядами. Зниження швидкості "корейця" радянські льотчики сприйняли за спробу уникнути перехоплення.

Саме тоді надійшов наказ генерала Третяка про знищення літака, і винищувач Су-15 збив лайнер двома ракетами Р-60. Літак впав неподалік від острова Монерон. Всі, хто перебував на його борту, загинули, зокрема й 8-місячний малюк та діючий депутат Палати представників Конгресу США.

Нагадаємо:

  • 9 квітня 2015 року Верховна Рада прийняла внесений Кабінетом міністрів закон про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів і заборонила їх пропаганду.
  • Документами забороняється радянська символіка, засуджується комуністичний режим, відкриваються архіви радянських спецслужб та визнаються борцями за незалежність України УПА й інші організації.

Українська правда
Теми: декомунізаціяПолтавська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кулеба відповів Німеччині та Франції щодо "Байрактарів"

фото, відео"Переговірник" Фірташа, який був у розшуку, відвідував Офіс Зеленського – "Схеми"

фотоFacebook змінила назву

Новини 28 жовтня: Київ у "червоній" зоні, інформаційна атака РФ

фото, відеоУ Харкові ще одна ДТП з "Інфініті" – загинула жінка

фотоШахраю, який зробив фейкову "Дію", запропонували стажування у Мінцифри

Усі новини...
декомунізація
У Харкові знову перейменували проспект Жукова, влада каже: Це не кінець
Третина українців сумує за СРСР – опитування
Вибори на деокупованих територіях можливі лише в разі невтручання Росії – законопроєкт КМУ
Останні новини
00:25
В МЗС РФ порівняли військову допомогу Україні з "рушницею, яка вистрілить в останньому акті"
23:46
"Байрактари" ЗСУ на чергуванні вже пів року й готові атакувати – Наєв
23:15
Кулеба відповів Німеччині та Франції щодо "Байрактарів"
22:43
фото, відео"Переговірник" Фірташа, який був у розшуку, відвідував Офіс Зеленського – "Схеми"
22:14
Новини економіки: збиток "Нафтогазу", податкові "скрутки"
22:02
У Польщі на будівництві загинув громадянин України
21:49
Офіційний курс гривні продовжив зміцнення
21:35
Україна і Швейцарія домовилися про взаємне визнання COVID-сертифікатів
21:26
фотоFacebook змінила назву
21:23
"Нафтогаз" поставить Молдові 500 тисяч кубометрів газу
Усі новини...