В Украине ликвидировали еще два памятника коммунистам: Чапаев в Лубнах "упал"

В ночь на 26 октября неизвестные на Полтавщине разрушили памятные знаки советских времен в Лохвице и Лубнах, в частности в Лубнах снесли памятник красноармейцу Василию Чапаеву.

Источник: местное издание "Зміст" со ссылкой на пресс-секретаря полиции Полтавщины Юрия Сулаева, фото с места происшествия, которые есть в распоряжении Украинской правды

Подробности: Информация об уничножении памятников, которые и так должны были быть снесены в рамках декоммунизации, поступила в местную полицию. Правоохранители пока уточняют, что произошло.

В Лубнах памятник Василию Чапаеву должны были убрать, но в 2015 году город его переименовал в "памятник Чапаевской дивизии" и не стал сносить.

Памятник Чапаевской дивизии в Лубнах

В ночь на вторник неизвестные сбросили памятник, фото с места происшествия в редакцию УП прислал случайный прохожий:

Памятник Чапаевской дивизии после ликвидации, 26 октября Фото прохожих

Кроме того, в Лохвице этой же ночью был ликвидирован "памятник комсомольцам".

"Памятник комсомольцам" в Лохвице Фото из Википедии

"Памятник комсомольцам" в Лохвице , 26 октября



В то же время в селе Хорол (Полтавская область) на бюсте советского генерала Ивана Третьяка, ответственного за сбитие пассажирского "Боинга" в 1983 году, написали слово "убийца".

Бюст советского генерала Ивана Третьяка в селе Хорол, 26 октября

Знать больше: Зачем нам нужна декоммунизация?

Справка: Василий Чапаев – фельдфебель Российской императорской армии, командир дивизии Рабоче-крестьянской красной армии, участник Первой мировой войны и гражданской войны в России. В 1917 году присоединился к большевистскому крылу РСДРП. Организовал военные силы большевиков на восточном берегу Волги, погиб в 1919 году в возрасте 32 лет.

Иван Третяк – советский военный деятель, генерал, главнокомандующий войсками ПВО СССР, член ЦК КПСС. Известный тем, что 1 сентября 1983 приказал сбить пассажирский "Боинг-747", следовавший из Нью-Йорка в Сеул, именно тогда он был командующим Дальневосточного военного округа. Самолет "Корейских авиалиний" ошибочно отклонился от маршрута и залетел на советскую территорию.

На перехват гражданского лайнера советские военные подняли два Су-15. Истребитель, находясь вне зоны осмотра пилотов KAL007, сделал несколько длинных предупредительных очередей из авиапушки – сразу бронебойными снарядами. Снижение скорости "корейца" советские летчики приняли за попытку избежать перехвата.

В это время поступил приказ генерала Третьяка об уничтожении самолета, и истребитель Су-15 сбил лайнер двумя ракетами Р-60. Самолет упал недалеко от острова Монерон. Все находившиеся на его борту погибли, в том числе и 8-месячный ребенок и действующий депутат Палаты представителей Конгресса США.

Напомним: