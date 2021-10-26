В Украине ликвидировали еще два памятника коммунистам: Чапаев в Лубнах "упал"
В ночь на 26 октября неизвестные на Полтавщине разрушили памятные знаки советских времен в Лохвице и Лубнах, в частности в Лубнах снесли памятник красноармейцу Василию Чапаеву.
Источник: местное издание "Зміст" со ссылкой на пресс-секретаря полиции Полтавщины Юрия Сулаева, фото с места происшествия, которые есть в распоряжении Украинской правды
Подробности: Информация об уничножении памятников, которые и так должны были быть снесены в рамках декоммунизации, поступила в местную полицию. Правоохранители пока уточняют, что произошло.
В Лубнах памятник Василию Чапаеву должны были убрать, но в 2015 году город его переименовал в "памятник Чапаевской дивизии" и не стал сносить.
В ночь на вторник неизвестные сбросили памятник, фото с места происшествия в редакцию УП прислал случайный прохожий:
Кроме того, в Лохвице этой же ночью был ликвидирован "памятник комсомольцам".
В то же время в селе Хорол (Полтавская область) на бюсте советского генерала Ивана Третьяка, ответственного за сбитие пассажирского "Боинга" в 1983 году, написали слово "убийца".
Знать больше: Зачем нам нужна декоммунизация?
Справка: Василий Чапаев – фельдфебель Российской императорской армии, командир дивизии Рабоче-крестьянской красной армии, участник Первой мировой войны и гражданской войны в России. В 1917 году присоединился к большевистскому крылу РСДРП. Организовал военные силы большевиков на восточном берегу Волги, погиб в 1919 году в возрасте 32 лет.
Иван Третяк – советский военный деятель, генерал, главнокомандующий войсками ПВО СССР, член ЦК КПСС. Известный тем, что 1 сентября 1983 приказал сбить пассажирский "Боинг-747", следовавший из Нью-Йорка в Сеул, именно тогда он был командующим Дальневосточного военного округа. Самолет "Корейских авиалиний" ошибочно отклонился от маршрута и залетел на советскую территорию.
На перехват гражданского лайнера советские военные подняли два Су-15. Истребитель, находясь вне зоны осмотра пилотов KAL007, сделал несколько длинных предупредительных очередей из авиапушки – сразу бронебойными снарядами. Снижение скорости "корейца" советские летчики приняли за попытку избежать перехвата.
В это время поступил приказ генерала Третьяка об уничтожении самолета, и истребитель Су-15 сбил лайнер двумя ракетами Р-60. Самолет упал недалеко от острова Монерон. Все находившиеся на его борту погибли, в том числе и 8-месячный ребенок и действующий депутат Палаты представителей Конгресса США.
Напомним:
- Как известно, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла внесенный Кабинетом министров закон об осуждении коммунистического и нацистскогототалитарных режимов и запретила их пропаганду.
- Документами запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА и другие организации.