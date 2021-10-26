КШЭ: Текущая волна эпидемии Covid-19 может захватить начало 2022 года

Эксперты Киевской школы экономики прогнозируют, что текущая волна эпидемии Covid-19 в Украине может длиться дольше весенней и захватить начало 2022 года.

Источник: руководитель центра экономики здравоохранения КШЭ Юрий Ганиченко на еженедельном онлайн-брифинге 26 октября

Прямая речь Ганиченко: "Текущая волна эпидемии в Европе уже пересекла максимальную отметку весенней европейской волны. То есть Европа уже вышла на пиковые свои значения предыдущей весенней волны, и Украина вышла тоже.

Продолжительность текущей волны может быть длиннее предыдущей. Предыдущая продолжалась 72 дня, сейчас она может длиться дольше, то есть зайти и на начало 2022 года".

скриншот с трансляции

Детали: По словам Ганиченко, в среднем во время прошлой вспышки коронавируса области находились в "красной" зоне 37 дней (диапазон составлял от 22 до 63 дней).

скриншот с трансляции

Он предположил, что распространение штамма "дельта" может привести к тому, что регионы могут находиться в "красной" зоне дольше.

КШЭ ожидает, что из "красных" зон все регионы могут выйти уже в начале января, в то же время Ганиченко добавил, что все будет зависеть от того, как будет проявлять себя штамм "дельта".

Он также отметил, что смертность в Украине уже вышла на пиковое значение и составляет в среднем 485 человек в сутки. Также в Украине зафиксировали новый рекорд с начала пандемии – 734 человека умерших за сутки.

При этом Ганиченко добавил, что КШЭ не будет пересматривать свои прогнозы относительно смертности от коронавируса до конца года и ожидает, что она будет в пределах от 68 до 92 тысяч человек на конец года.

Кровати с кислородом по состоянию на конец октября заняты на 66%. Пиковую нагрузку на систему здравоохранения КШЭ ожидает в середине ноября.

Ганиченко отметил позитивную тенденцию роста темпов вакцинации.

По его словам, Украина превысили средние темпы вакцинации в Европе и мире – за последнюю неделю в Украине прирост составляет +2,7% вакцинированного населения (по крайней мере, одной дозой), в Европе максимальный такой показатель составляет 2,6%, в мире – 1 ,7%.

Эксперт напомнил, что риск смерти от Covid-19 среди полностью вакцинированных в 11 раз меньше, чем у тех, кто не прививался.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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