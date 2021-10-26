Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Київтеплоенерго" просить призупинити обшуки і перевірки, доки не подасть тепло киянам

Вівторок, 26 жовтня 2021, 16:32
Фото з Facebook Київтеплоенерго

КП "Київтеплоенерго" просить правоохоронців та контролюючі органи призупинити перевірки і обшуки до моменту, доки воно не завершить запуск тепла у квартири столичних жителів.

Джерело: сайт КП, сайт КМДА

Дослівно: "Із початку року в "Київтеплоенерго" провели 32 перевірки та слідчі дії. Додаткову перевірку Держпродспоживслужби підприємство просить відтермінувати на період запуску тепла в місті".

Деталі: У КП наголосили, що вони співпрацюють із правоохоронцями та контролюючими органами, надаючи в повному обсязі усю запитувану інформацію та документацію.

Водночас "Київтеплоенерго" зазначає, що з деяких питань перевірки проводяться кілька разів різними державними органами.

Повідомляється, що наразі упродовж місяця на підприємстві триває перевірка Держаудитслужби щодо ефективності діяльності підприємства за період 01.01.2018 до 30.06.2021. У перевірці бере участь безпрецедентна кількість перевіряючих – 31 аудитор із різних регіонів України та 2 аудитори Київаудиту КМДА. Мотивація – підвищення тарифів. Запланована тривалість перевірки – 4 місяці.

Водночас у КП запевняють, що тарифи "Київтеплоенерго" для населення не підвищувалися – вони незмінні "вже понад 3 роки". Також повідомляється, що Держаудитслужба уже проводила ревізію фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік.

У "Київтеплоенерго" додали, що надають Держаудитслужбі доступ до усіх первинних матеріалів.

Підприємство наголосило, що проведення перевірки Держпродспоживслужбою та фінансовий аудит Держаудитслужбою є окремими заходами держконтролю, поєднання яких не передбачено законом. У зв’язку з цим КП наполягає на поетапному проведенні перевірок.

"Київтеплоенерго" нагадує, що воно забезпечує 90% потреб Києва у теплі та майже 60% – в електроенергії.

В управлінні підприємства перебувають дві потужні теплоелектроцентралі, майже 200 котелень та понад 2,7 тисячі кілометрів теплових мереж, а також сміттєспалювальний завод "Енергія".

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що столична прокуратура та СБУ проводять обшуки у службових приміщеннях КП "Київтеплоенерго" в межах кримінального провадження за підозрою в присвоєнні майна, службовому підробленні та службовій недбалості.
  • 5 жовтня Київська міська прокуратура за фактами розкрадання державних коштів прийшла з обшуками в низку комунальних підприємств, серед яких "Київтеплоенерго" та "Київводоканал".

Українська правда
Теми: КМДАКиївобшукиопалення


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Маємо право захищатися: посол відповів "занепокоєному" Берліну щодо "Байрактарів"

Новини 27 жовтня: смертельна ДТП в Харкові, нові "червоні" зони

"Скіфське золото": Росія погрожує припинити співпрацю з музеями Нідерландів

У НАБУ понад 10 заяв щодо "грошей в конвертах" у Раді – Ситник

На Донбасі вбили українського військового

Зеленський відповів на петицію Кондратюка про заборону концертів росіян

Усі новини...
КМДА
Зеленський та Кличко зустрілися на Банковій вперше за рік
У КМДА кажуть, що лише готуються посилювати карантин
СБУ заперечує тиск на КМДА щодо розслідування про Зеленського
Останні новини
00:38
фотоОкупанти обстріляли населені пункти на Луганщині
23:52
фото, відеоУ Сумах застрелили активіста "Правого сектора"
23:14
В Apple Music виправили мапу з "російським" Кримом
22:39
У Швеції третьою дозою вакцинуватимуть літніх людей і медперсонал
22:18
Маємо право захищатися: посол відповів "занепокоєному" Берліну щодо "Байрактарів"
22:01
Новини економіки: приватизаційний "розіграш" Більшовика, продаж готелю "Салют"
21:49
Імпорт електроенергії з РФ: Україна провела аукціон на доступ до перетину
21:42
Новини 27 жовтня: смертельна ДТП в Харкові, нові "червоні" зони
21:34
Оператор ГТС через борги Фірташа заробив вчетверо менше, ніж торік
21:26
"Шахтар" також гратиме у чвертьфіналі Кубка України
Усі новини...