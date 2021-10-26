Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Київтеплоенерго" просить призупинити обшуки і перевірки, доки не подасть тепло киянам

Вівторок, 26 жовтня 2021, 16:32
Київтеплоенерго просить призупинити обшуки і перевірки, доки не подасть тепло киянам
Фото з Facebook Київтеплоенерго

КП "Київтеплоенерго" просить правоохоронців та контролюючі органи призупинити перевірки і обшуки до моменту, доки воно не завершить запуск тепла у квартири столичних жителів.

Джерело: сайт КП, сайт КМДА

Дослівно: "Із початку року в "Київтеплоенерго" провели 32 перевірки та слідчі дії. Додаткову перевірку Держпродспоживслужби підприємство просить відтермінувати на період запуску тепла в місті".

Деталі: У КП наголосили, що вони співпрацюють із правоохоронцями та контролюючими органами, надаючи в повному обсязі усю запитувану інформацію та документацію.

Водночас "Київтеплоенерго" зазначає, що з деяких питань перевірки проводяться кілька разів різними державними органами.

Повідомляється, що наразі упродовж місяця на підприємстві триває перевірка Держаудитслужби щодо ефективності діяльності підприємства за період 01.01.2018 до 30.06.2021. У перевірці бере участь безпрецедентна кількість перевіряючих – 31 аудитор із різних регіонів України та 2 аудитори Київаудиту КМДА. Мотивація – підвищення тарифів. Запланована тривалість перевірки – 4 місяці.

Водночас у КП запевняють, що тарифи "Київтеплоенерго" для населення не підвищувалися – вони незмінні "вже понад 3 роки". Також повідомляється, що Держаудитслужба уже проводила ревізію фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік.

У "Київтеплоенерго" додали, що надають Держаудитслужбі доступ до усіх первинних матеріалів.

Підприємство наголосило, що проведення перевірки Держпродспоживслужбою та фінансовий аудит Держаудитслужбою є окремими заходами держконтролю, поєднання яких не передбачено законом. У зв’язку з цим КП наполягає на поетапному проведенні перевірок.

"Київтеплоенерго" нагадує, що воно забезпечує 90% потреб Києва у теплі та майже 60% – в електроенергії.

В управлінні підприємства перебувають дві потужні теплоелектроцентралі, майже 200 котелень та понад 2,7 тисячі кілометрів теплових мереж, а також сміттєспалювальний завод "Енергія".

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що столична прокуратура та СБУ проводять обшуки у службових приміщеннях КП "Київтеплоенерго" в межах кримінального провадження за підозрою в присвоєнні майна, службовому підробленні та службовій недбалості.
  • 5 жовтня Київська міська прокуратура за фактами розкрадання державних коштів прийшла з обшуками в низку комунальних підприємств, серед яких "Київтеплоенерго" та "Київводоканал".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КМДАКиївобшукиопалення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
КМДА
Розтрата на купівлі генераторів: КМДА і прокуратура "схрестили списи"
Загибель людей перед зачиненим укриттям: суд "окільцював" браслетом чиновника КМДА
У Києві перевірили майже всі укриття: третина – непридатна
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: