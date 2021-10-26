"Київтеплоенерго" просить призупинити обшуки і перевірки, доки не подасть тепло киянам

КП "Київтеплоенерго" просить правоохоронців та контролюючі органи призупинити перевірки і обшуки до моменту, доки воно не завершить запуск тепла у квартири столичних жителів.

Джерело: сайт КП, сайт КМДА

Дослівно: "Із початку року в "Київтеплоенерго" провели 32 перевірки та слідчі дії. Додаткову перевірку Держпродспоживслужби підприємство просить відтермінувати на період запуску тепла в місті".

Деталі: У КП наголосили, що вони співпрацюють із правоохоронцями та контролюючими органами, надаючи в повному обсязі усю запитувану інформацію та документацію.

Водночас "Київтеплоенерго" зазначає, що з деяких питань перевірки проводяться кілька разів різними державними органами.

Повідомляється, що наразі упродовж місяця на підприємстві триває перевірка Держаудитслужби щодо ефективності діяльності підприємства за період 01.01.2018 до 30.06.2021. У перевірці бере участь безпрецедентна кількість перевіряючих – 31 аудитор із різних регіонів України та 2 аудитори Київаудиту КМДА. Мотивація – підвищення тарифів. Запланована тривалість перевірки – 4 місяці.

Водночас у КП запевняють, що тарифи "Київтеплоенерго" для населення не підвищувалися – вони незмінні "вже понад 3 роки". Також повідомляється, що Держаудитслужба уже проводила ревізію фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік.

У "Київтеплоенерго" додали, що надають Держаудитслужбі доступ до усіх первинних матеріалів.

Підприємство наголосило, що проведення перевірки Держпродспоживслужбою та фінансовий аудит Держаудитслужбою є окремими заходами держконтролю, поєднання яких не передбачено законом. У зв’язку з цим КП наполягає на поетапному проведенні перевірок.

"Київтеплоенерго" нагадує, що воно забезпечує 90% потреб Києва у теплі та майже 60% – в електроенергії.

В управлінні підприємства перебувають дві потужні теплоелектроцентралі, майже 200 котелень та понад 2,7 тисячі кілометрів теплових мереж, а також сміттєспалювальний завод "Енергія".

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