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"Киевтеплоэнерго" просит приостановить обыски и проверки, пока не подаст тепло киевлянам

Вторник, 26 октября 2021, 16:32
Киевтеплоэнерго просит приостановить обыски и проверки, пока не подаст тепло киевлянам
Фото с Facebook Киевтеплоэнерго

КП "Киевтеплоэнерго" просит правоохранителей и контролирующие органы приостановить проверки и обыски до момента, пока оно не завершит запуск тепла в квартиры столичных жителей.

Источник: сайт КП, сайт КГГА

Дословно: "С начала года в "Киевтеплоэнерго" было проведено 32 проверки и следственных действия. Дополнительную проверку Госпродпотребслужбы предприятие просит отсрочить на период запуска тепла в городе".

Детали: В КП подчеркнули, что они сотрудничают с правоохранителями и контролирующими органами, предоставляя в полном объеме всю запрашиваемую информацию и документацию.

В то же время "Киевтеплоэнерго" отмечает, что по некоторым вопросам проверки проводятся несколько раз разными государственными органами.

Сообщается, что в течение месяца на предприятии продолжается проверка Госаудитслужбы относительно эффективности деятельности предприятия за период с 01.01.2018 по 30.06.2021. В проверке принимает участие беспрецедентное количество проверяющих – 31 аудитор из разных регионов Украины и 2 аудитора Киеваудита КГГА. Мотивация – повышение тарифов. Планируемая продолжительность проверки – 4 месяца.

В то же время, в КП уверяют, что тарифы "Киевтеплоэнерго" для населения не повышались – они неизменны "уже более 3 лет". Также сообщается, что Госаудитслужба уже проводила ревизию финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2019 год.

В "Киевтеплоэнерго" добавили, что предоставляют Госаудитслужбе доступ ко всем первоначальным материалам.

Предприятие подчеркнуло, что проведение проверки Госпродпотребслужбой и финансовый аудит Госаудитслужбой являются отдельными мерами госконтроля, объединение которых не предусмотрено законом. В этой связи КП настаивает на поэтапном проведении проверок.

"Киевтеплоэнерго" напоминает, что оно обеспечивает 90% потребностей Киева в тепле и почти 60% – в электроэнергии.

В управлении предприятия находятся две мощные теплоэлектроцентрали, около 200 котельных и более 2,7 тысячи километров тепловых сетей, а также мусоросжигательный завод "Энергия".

Предыстория: 

  • Ранее сообщалось, что столичная прокуратура и СБУ проводят обыски в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго" в рамках уголовного производства по подозрению в присвоении имущества, служебном подлоге и служебной халатности.
  • 5 октября Киевская городская прокуратура по фактам хищения государственных средств пришла с обысками в ряд коммунальных предприятий, среди которых "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканал".

Украинская правда

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Темы: КГГАКиевобыскиотопление
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