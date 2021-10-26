У крові Полякова, окрім метадону, знайшли димедрол – МВС

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що в організмі померлого народного депутата Антона Полякова окрім метадону й алкоголю, знайшли димедрол, який підсилює дію наркотиків.

Джерело: Єнін в етері на hromadske

Пряма мова Єніна: "Ми завершили одну з експертиз. І точно можемо сказати, що це метадон з примішками димедролу. По-простому кажучи, це так званий "вуличний метадон". Метою димедролу є посилення дії наркотичної речовини.

Деталі: Єнін уточнив, що просто так у аптеці димедрол купити не можна, тому силовики впевнені, що його купили не в офіційній аптечній мережі.

Він зазначив, що слідство ще триває, тому правоохоронці не можуть прокоментувати, звідки ця речовина потрапила в організм.

Перший заступник глави МВС уточнив, що досі немає доказів щодо насильницької смерті Полякова, проте й не відкидають таку версію.

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