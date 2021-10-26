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У крові Полякова, окрім метадону, знайшли димедрол – МВС

Вівторок, 26 жовтня 2021, 23:49
У крові Полякова, окрім метадону, знайшли димедрол – МВС
ФОТО: FACEBOOK ПОЛЯКОВА

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що в організмі померлого народного депутата Антона Полякова окрім метадону й алкоголю, знайшли димедрол, який підсилює дію наркотиків.

Джерело: Єнін в етері на hromadske

Пряма мова Єніна: "Ми завершили одну з експертиз. І точно можемо сказати, що це метадон з примішками димедролу.  По-простому кажучи, це так званий "вуличний метадон". Метою димедролу є посилення дії наркотичної речовини.

Деталі: Єнін уточнив, що просто так у аптеці димедрол купити не можна, тому силовики впевнені, що його купили не в офіційній аптечній мережі.

Він зазначив, що слідство ще триває, тому правоохоронці не можуть прокоментувати, звідки ця речовина потрапила в організм. 

Перший заступник глави МВС уточнив, що досі немає доказів щодо насильницької смерті Полякова, проте й не відкидають таку версію.

Передісторія:

  • Поляков раптово помер 8 жовтня - йому стало зле в таксі, чоловіка намагались реанімувати лікарі швидкої, пізніше медики констатували смерть.
  • Народна депутатка фракції "Слуга народу" Галина Янченко закликала не плодити конспірологічні теорії навколо смерті колишнього однофракційника, нардепа із групи "За майбутнє" Антона Полякова.
  • Наразі поліція вивчає такі версії причин смерті Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, отруєння якоюсь речовиною - як  самостійно, так і невідомою особою.
  • У МВС повідомили, що в організмі Полякова виявили, крім алкоголю, метадон.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПоляковМВС
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