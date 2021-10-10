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У МВС підтвердили, що в крові Полякова знайшли метадон

Неділя, 10 жовтня 2021, 22:49
ФОТО: FACEBOOK ПОЛЯКОВА

Речник МВС Артем Шевченко підтвердив, що в організмі померлого 8 жовтня нардепа Антона Полякова виявили, крім алкоголю, метадон.

Джерело: Шевченко в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "З нових даних єдине, що можна сказати, – що судово-медичні експерти повідомили слідству, що в організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є така речовина, як метадон.

Але який саме метадон, коли він потрапив в організм щодо часу смерті і як це могло безпосередньо вплинути на смерть потерпілого, – ще буде встановлюватися після глибоких досліджень".

Деталі: Шевченко нагадав, що розглядається дві версії смерті нардепа.

"Версії дві – або був злочинний характер смерті, або ні. Або він сам вжив препарат, який, можливо, став причиною смерті, або його отруїли. Іншого не може бути", – сказав речник МВС.

Що передувало: 9 жовтня народна депутатка з фракції "Слуга народу" Галина Янченко заявила, що має дані про результати токсикологічного дослідження крові Антона Полякова – його смерть настала через одночасну дію на організм алкоголю та метадону.

Передісторія:

  • Парламентар Антон Поляков раптово помер 8 жовтня - йому стало зле в таксі, чоловіка намагались реанімувати лікарі швидкої, пізніше медики констатували смерть.
  • Народна депутатка фракції "Слуга народу" Галина Янченко закликала не плодити конспірологічні теорії навколо смерті колишнього однофракційника, нардепа із групи "За майбутнє" Антона Полякова.
  • Наразі поліція вивчає такі версії причин смерті Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, отруєння якоюсь речовиною - як  самостійно, так і невідомою особою.

Теми: ПоляковМВС


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