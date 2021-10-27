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Смертельное ДТП в Харькове: Infiniti несся на красный свет 100 км/ч

Среда, 27 октября 2021, 01:14
фото: Общественное

В Харькове, на перекрестке улиц Гагарина и Одесской, вечером 26 октября произошла смертельная авария: столкнулись Infiniti, Chevrolet и Skoda.

Источник: Общественное, отдел коммуникации полиции Харьковской области

Прямая речь заместителя начальника ГУ полиции Харьковской области Сергея Чижа: "Установлено, что автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с стоящим другим автомобилем марки Skoda.

Водитель автомобиля марки Chevrolet погиб на месте.

Водитель и пассажиры автомобиля Infiniti доставлены в местную больницу".

"Четыре человека доставлены в больницу. В настоящее время врачами им оказывается медицинская помощь. Состояние стабильное".

"В настоящее время скорость Infiniti устанавливается, но предварительно установлена сотрудниками полиции и следователями – более 100 км/ч".

"Да, есть такая информация, что в автомобиле марки Infiniti находились также несовершеннолетние".

Детали: Сколько лет было водителю Chevrolet и возраст водителя Infiniti, Чиж не уточнил. Известно, что среди травмированных есть несовершеннолетние.

Кто был за рулем Infiniti, действительно ли он несовершеннолетний, еще разбираются, отметил Чиж.

По данным полиции, за рулем обоих автомобилей были мужчины, а среди пассажиров Infiniti – мужчина и женщина.

Напомним:

  • Вечером 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в Харькове Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова.
  • В результате Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и парень). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.
  • 26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил обоих к 10 годам лишения свободы (максимальный срок, предусмотренный ч.3 ст.286 УКУ). Также их лишили права управлять транспортными средствами на 3 года.

Темы: ДТПХарьков
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