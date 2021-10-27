В Сенате Бразилии одобрили обвинения против Болсонару в 9-ти преступлениях

Во вторник следственный комитет Сената Бразилии одобрил отчет, в котором призвал предъявить обвинение президенту Жаиру Болсонару в девяти преступлениях, связанных с борьбой с пандемией коронавируса, включая преступления против человечества.

Источник: Reuters

Детали: На подготовку отчета более чем на 1300 страниц подконтрольному оппозиции комитету понадобилось около полугода. В нем также утверждается, что преступления совершили еще 77 человек и две компании.

В проекте отчета, опубликованном на прошлой неделе, предполагалось предъявить обвинения Болсонару в геноциде и убийстве, но позже сенаторы решили снять эти обвинения по техническим причинам.

Также решили добавить в список еще 10 человек, которым должны быть предъявлены обвинения.

Болсонару назвал обвинения предвзятыми.

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