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В Сенате Бразилии одобрили обвинения против Болсонару в 9-ти преступлениях

Среда, 27 октября 2021, 07:10
В Сенате Бразилии одобрили обвинения против Болсонару в 9-ти преступлениях
фото: Marcos Corrêa/PR/Flickr

Во вторник следственный комитет Сената Бразилии одобрил отчет, в котором призвал предъявить обвинение президенту Жаиру Болсонару в девяти преступлениях, связанных с борьбой с пандемией коронавируса, включая преступления против человечества.

Источник: Reuters

Детали: На подготовку отчета более чем на 1300 страниц подконтрольному оппозиции комитету понадобилось около полугода. В нем также утверждается, что преступления совершили еще 77 человек и две компании.

В проекте отчета, опубликованном на прошлой неделе, предполагалось предъявить обвинения Болсонару в геноциде и убийстве, но позже сенаторы решили снять эти обвинения по техническим причинам.

Также решили добавить в список еще 10 человек, которым должны быть предъявлены обвинения.

Болсонару назвал обвинения предвзятыми.

Предыстория:

  • Болсонару критиковали за его подход к COVID-19, который он назвал "мелким гриппом". Он неоднократно игнорировал призывы экспертов в области здравоохранения носить маски и выступал против применения мер изоляции.
  • Также Болсонару заявлял, что вакцинация от COVID-19 потребуется только его собаке, и принимал участие в митинге, где призвали положить конец карантинным ограничениям.
  • В середине апреля Верховный суд Бразилии дал согласие на расследование действий  Болсонару в связи с пандемией.

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Темы: Бразилия
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