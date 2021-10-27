В Сенате Бразилии одобрили обвинения против Болсонару в 9-ти преступлениях
Во вторник следственный комитет Сената Бразилии одобрил отчет, в котором призвал предъявить обвинение президенту Жаиру Болсонару в девяти преступлениях, связанных с борьбой с пандемией коронавируса, включая преступления против человечества.
Источник: Reuters
Детали: На подготовку отчета более чем на 1300 страниц подконтрольному оппозиции комитету понадобилось около полугода. В нем также утверждается, что преступления совершили еще 77 человек и две компании.
В проекте отчета, опубликованном на прошлой неделе, предполагалось предъявить обвинения Болсонару в геноциде и убийстве, но позже сенаторы решили снять эти обвинения по техническим причинам.
Также решили добавить в список еще 10 человек, которым должны быть предъявлены обвинения.
Болсонару назвал обвинения предвзятыми.
Предыстория:
- Болсонару критиковали за его подход к COVID-19, который он назвал "мелким гриппом". Он неоднократно игнорировал призывы экспертов в области здравоохранения носить маски и выступал против применения мер изоляции.
- Также Болсонару заявлял, что вакцинация от COVID-19 потребуется только его собаке, и принимал участие в митинге, где призвали положить конец карантинным ограничениям.
- В середине апреля Верховный суд Бразилии дал согласие на расследование действий Болсонару в связи с пандемией.