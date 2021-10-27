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Окупанти на Донбасі 13 разів гатили по позиціях ЗСУ

Середа, 27 жовтня 2021, 07:26
фото: штаб ООС

Упродовж доби 26 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Біля Гранітного найманці чотири рази вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Поблизу Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім цього, ділянки місцевості в районі цього населеного пункту потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм.

Неподалік Троїцького противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

В бік Кримського окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм.

В напрямку Травневого найманці двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів різних систем.

Біля Зайцевого обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.

Позиції біля Луганського потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Станом на 7 годину ранку 27 жовтня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням артилерії калібру 122 мм.

Поблизу Гранітного окупанти здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас


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