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Оккупанты на Донбассе 13 раз били по позициям ВСУ

Среда, 27 октября 2021, 07:26
Оккупанты на Донбассе 13 раз били по позициям ВСУ
фото: штаб ООС

За сутки 26 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Возле Гранитного наемники четырежды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Вблизи Новозвановки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, участки местности в районе этого населенного пункта попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

Недалеко от Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса.

В сторону Крымского оккупанты открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В направлении Майского наемника дважды обстреляли позиции ВСУ с гранатометов разных систем.

Возле Зайцевого обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

Позиции возле Луганского попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

На 7 часов утра 27 октября зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением артиллерии калибра 122 мм.

Вблизи Гранитного оккупанты произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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