Київ у найближчі дні може перейти в "червону" зону

Київська влада очікує, що столиця за показниками підпадатиме під "червону" зону уже у найближчі дні, після чого Державна комісія ТЕБ та НС може посилити карантин у місті.

Джерело: заступник голови КМДА Микола Поворозник у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Поворозника: "Мені складно казати, коли прийме рішення (про запровадження у Києві "червоного" рівня епіднебезпеки – ред.) безпосередньо Держкомісія, але за показниками – якщо не станеться дива – ми будемо підпадати під "червону" зону буквально з п’ятниці-суботи".

Деталі: Він також додав, діти в школи з понеділка "точно не повернуться".

Рішення про те, чи в школах продовжать канікули чи відновлять навчання у дистанційному режимі, озвучать у четвер.

Наразі, за словами чиновника, міська влада веде консультації з Міністерствами освіти та охорони здоров’я і шукає варіанти продовження роботи школи.

Поворозник також нагадав, що міська комісія ТЕБ і НС ще минулого тижня визначила, які обмеження запровадять у столиці у випадку переходу міста у "червону" зону.

Він додав, що "усі до них так чи інакше готуються", – зокрема, це видно по рівню вакцинації, який зростає практично щодня.

Згідно з даними МОЗ, у столиці уже 3 доби поспіль перевищений показник рівня госпіталізації хворих на коронавірус, крім того, уже 2 доби є перевищення рівня завантаженості ліжок з киснем.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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