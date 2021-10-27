Київ у найближчі дні може перейти в "червону" зону
Київська влада очікує, що столиця за показниками підпадатиме під "червону" зону уже у найближчі дні, після чого Державна комісія ТЕБ та НС може посилити карантин у місті.
Джерело: заступник голови КМДА Микола Поворозник у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Поворозника: "Мені складно казати, коли прийме рішення (про запровадження у Києві "червоного" рівня епіднебезпеки – ред.) безпосередньо Держкомісія, але за показниками – якщо не станеться дива – ми будемо підпадати під "червону" зону буквально з п’ятниці-суботи".
Деталі: Він також додав, діти в школи з понеділка "точно не повернуться".
Рішення про те, чи в школах продовжать канікули чи відновлять навчання у дистанційному режимі, озвучать у четвер.
Наразі, за словами чиновника, міська влада веде консультації з Міністерствами освіти та охорони здоров’я і шукає варіанти продовження роботи школи.
Поворозник також нагадав, що міська комісія ТЕБ і НС ще минулого тижня визначила, які обмеження запровадять у столиці у випадку переходу міста у "червону" зону.
Він додав, що "усі до них так чи інакше готуються", – зокрема, це видно по рівню вакцинації, який зростає практично щодня.
Згідно з даними МОЗ, у столиці уже 3 доби поспіль перевищений показник рівня госпіталізації хворих на коронавірус, крім того, уже 2 доби є перевищення рівня завантаженості ліжок з киснем.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- У Києві зростає кількість нових хворих і смертей від коронавірусу – за добу 26 квітня у столиці зареєстрували 1416 нових випадків коронавірусу, 54 людини померли, зокрема, 1-річна дитина – це найвищі цифри з початку року.
- Київська адміністрація заявила, що розглядає можливість переведення шкіл на дистанційне навчання, або запровадження додаткових канікул, а також введення обмежень на перевезення пасажирів та роботу різних закладів у столиці у випадку переходу міста у "червону" зону.
- Пізніше в мерії додали: якщо Київ потрапить до "червоної" зони епіднебезпеки, то заклади громадського харчування, готелі, фітнес-центри і ТРЦ зможуть працювати лише за умови, що усі працівники і відвідувачі цих закладів матимуть covid-сертифікати або негативний ПЛР-тест.