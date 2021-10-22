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У ТРЦ і спортзал лише з ПЛР-тестом чи сертифікатом: як житиме "червоний" Київ

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 19:13
У ТРЦ і спортзал лише з ПЛР-тестом чи сертифікатом: як житиме червоний Київ
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Якщо Київ потрапить до "червоної" зони епіднебезпеки, то заклади громадського харчування, готелі, фітнес-центри і ТРЦ зможуть працювати лише за умови, що усі працівники і відвідувачі цих закладів матимуть covid-сертифікати або негативний ПЛР-тест.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на мера Києва Віталія Кличка  

Пряма мова Кличка: "Київ поки що перебуває в "помаранчевій" зоні, але ситуація складна. І динаміка розповсюдження вірусу – невтішна".

Деталі: У разі переходу до "червоної зони" в столиці заборонять:

  • приймати відвідувачів у закладах харчування, якщо працівники та відвідувачі закладу не мають негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або covid-сертифікату;
  • роботу закладів готельної сфери, якщо працівники та клієнти не мають негативного ПЛР-тесту або covid-сертифікату;
  • відвідування родиною та сторонніми особами установ і закладів соцзахисту, якщо співробітники та відвідувачі не мають негативного ПЛР-тесту або covid-сертифікату;
  • роботу спортзалів та фітнес-центрів, якщо персонал і відвідувачі не мають негативного ПЛР-тесту або сертифікату (дозволяється відвідування лише спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами);
  • проведення всіх масових заходів, якщо організатори та учасники заходу не мають негативного ПЛР-тесту або covid-сертифікату (проте дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів);
  • обмежать доступ відвідувачів до приміщень ЦНАПів, Управлінь праці та соцзахисту населення, Управлінь пенсійного фонду, якщо працівники і відвідувачі не мають негативного ПЛР-тесту або covid-сертифікату (за винятком виключних випадків);
  • діти до 18 років можуть відвідувати торгово-розважальні центри лише у супроводі дорослих, у яких є негативний ПЛР-тест або covid-сертифікат.

Водночас громадський транспорт продовжить роботу в звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більше, ніж передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

Столичні школи будуть закриті з 23 жовтня до 8 листопада: канікули для школярів триватимуть з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня міська влада прийме додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.

Дитячі садочки продовжують свою роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу.

Працюватимуть тільки ті навчальні заклади, де усі працівники пройшли повний курс вакцинації від covid-19.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Київкоронавірускарантин
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