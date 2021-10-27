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Два молодики палили автівки за гроші, один із них раніше кинув коктейль Молотова в будинок Жовкви

Середа, 27 жовтня 2021, 13:38
Два молодики палили автівки за гроші, один із них раніше кинув коктейль Молотова в будинок Жовкви
Фото AFP

Поліцейські з’ясували в ході розслідування, що зловмисник, причетний до підпалу будинку заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, також на замовлення спалив зі спільником два автомобілі.

Джерело: пресслужба поліції Києва, посилаючись на коментар начальника Дарницького управління поліції Олександра П’ятниківського, джерело "Української правди" в прокуратурі

Пряма мова: "Ми з’ясували, що один із фігурантів на початку жовтня поточного року разом із ще одним спільником скоїв підпал двох автомобілів "Шкода" у Дарницькому районі столиці. У нічний час доби 21-річний правопорушник та його знайомий підпалили транспортні засоби та зробили відеофіксацію злочину, аби переслати замовнику та отримати гроші за "роботу". Зловмисники пояснили, що їм невідомі мотиви замовників".

 
Фото підпаленого авто
Джерело: Нацполіція

Деталі: Слідчі поліції повідомили підозру правопорушнику, якого вже затримали через підпал майна посадовця. Про його причетність до інших злочинів з’ясували в ході розслідування.

Джерела "Української правди" в прокуратурі повідомили, що йдеться про затриманого, який 22 жовтня кинув коктейль Молотова в будинок заступника голови ОПУ Жовкви. 

Двом чоловікам повідомили підозру за статтею Кримінального кодексу "Умисне знищення або пошкодження майна". Їм загрожує від 3 до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо:

  • 22 жовтня столична поліція затримала чоловіка, який кинув коктейль Молотова в будинок заступника керівника Офісу президента.
  • У вересні столична поліція затримала чоловіка, що гуляв набережною з гранатою.

Українська правда

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Теми: Київавтокриміналполіція
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