Два молодики палили автівки за гроші, один із них раніше кинув коктейль Молотова в будинок Жовкви
Поліцейські з’ясували в ході розслідування, що зловмисник, причетний до підпалу будинку заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, також на замовлення спалив зі спільником два автомобілі.
Джерело: пресслужба поліції Києва, посилаючись на коментар начальника Дарницького управління поліції Олександра П’ятниківського, джерело "Української правди" в прокуратурі
Пряма мова: "Ми з’ясували, що один із фігурантів на початку жовтня поточного року разом із ще одним спільником скоїв підпал двох автомобілів "Шкода" у Дарницькому районі столиці. У нічний час доби 21-річний правопорушник та його знайомий підпалили транспортні засоби та зробили відеофіксацію злочину, аби переслати замовнику та отримати гроші за "роботу". Зловмисники пояснили, що їм невідомі мотиви замовників".
Деталі: Слідчі поліції повідомили підозру правопорушнику, якого вже затримали через підпал майна посадовця. Про його причетність до інших злочинів з’ясували в ході розслідування.
Джерела "Української правди" в прокуратурі повідомили, що йдеться про затриманого, який 22 жовтня кинув коктейль Молотова в будинок заступника голови ОПУ Жовкви.
Двом чоловікам повідомили підозру за статтею Кримінального кодексу "Умисне знищення або пошкодження майна". Їм загрожує від 3 до 10 років ув’язнення.
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