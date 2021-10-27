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Два молодых парня поджигали машины за деньги, один из них ранее кинул коктейль Молотова в дом Жовквы

Среда, 27 октября 2021, 13:38
Два молодых парня поджигали машины за деньги, один из них ранее кинул коктейль Молотова в дом Жовквы

Полицейские выяснили в ходе расследования, что правонарушитель, причастный к поджогу дома заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, также по заказу сжег с сообщником два автомобиля.

Источник: пресс-служба полиции Киева, ссылаясь на комментарий начальника Дарницкого управления полиции Александра Пятниковского, источник "Украинской правды" в прокуратуре

Прямая речь: "Кроме того мы выяснили, что один из фигурантов в начале октября текущего года вместе с еще одним сообщником совершил поджог двух автомобилей марки "Шкода" в Дарницком районе столицы. В ночное время суток 21-летний правонарушитель и его знакомый подожгли транспортные средства и провели видеофиксацию преступления, чтобы переслать заказчику и получить деньги за "работу". Злоумышленники объяснили, что им неизвестны мотивы заказчиков".

Детали: Следователи полиции сообщили подозрение правонарушителю, ранее уже задержанного за поджог имущества чиновника. Его причастность к другим преступлениям обнаружили в ходе расследования.

Источники "Украинской правды" в прокуратуре сообщили, что речь идет о задержанном, который бросил 22 октября коктейль Молотова в дом заместителя главы ОПУ Жовквы.

Двум мужчинам сообщили подозрение по статье Уголовного кодекса "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Им грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.

Напомним:

  • 22 октября столичная полиция задержала мужчину, бросившего коктейль Молотова в дом заместителя руководителя Офиса президента.

Украинская правда

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Темы: Киевавтокриминалполиция
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