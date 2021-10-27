Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Путіна хочуть знайти юридичні лазівки та повернути скіфське золото до Криму

Середа, 27 жовтня 2021, 17:21
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявляє, що Москва здійснить необхідні юридичні дії для повернення скіфського золота до окупованого Криму.

Джерело: Пєсков під час спілкування з журналістами у середу, його слова передає російський "Интерфакс"

Пряма мова: "Що стосується скіфського золота, то слід ретельно проаналізувати подальші судові перспективи щодо відстоювання наших інтересів і потім виконати ті юридичні процедури, які можливі для продовження цього процесу".

Передісторія: Апеляційний суд Амстердама ухвалив, що колекція так званого "скіфського золота" належить Україні і має повернутися українській державі.

Це рішення намагалися оскаржити музеї окупованого Росією Криму. Юристи, які представляють кримські музеї, назвали рішення голландського суду "огидним".

Теми: ПутінКримкультура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Дипломатів ЄС обмежили в РФ, бо їхні ковід-вакцини не визнані Москвою

В Україні – рекорд ковід-щеплень за добу

Ковід: в Україні знову більше 26 тисяч заражень за день

Власниці турфірми загрожує 5 років тюрми за підробку ковід-тестів – поліція

Головні новини п'ятниці і ночі: реакція на "Байрактар", коронавірус в Україні

За добу бойовики поранили на Донбасі п'ятьох українських військових

Усі новини...
Путін
Радник Байдена: Путін наближається до використання газу як зброї
Данілов: Три групи хочуть представляти Путіна в Україні, група Медведчука відвалилася
Арестович: Путін дограється, що українські ракети будуть спрямовані на Москву
Останні новини
11:13
В Одеському художньому музеї починається масштабна реставрація – ОП
10:52
Microsoft змістила Apple з першого місця по капіталізації
10:41
В Грузії відбувається другий тур місцевих виборів
10:32
Центренерго розрахувалась з усіма вугільними боргами
10:20
Дипломатів ЄС обмежили в РФ, бо їхні ковід-вакцини не визнані Москвою
09:45
мапиПогода: останні дні жовтня порадують теплом
09:24
Понад 80% вбивств журналістів у світі за останні 10 років лишилися безкарними – звіт CPJ
08:58
В Україні – рекорд ковід-щеплень за добу
08:27
Ковід: в Україні знову більше 26 тисяч заражень за день
08:19
Власниці турфірми загрожує 5 років тюрми за підробку ковід-тестів – поліція
Усі новини...