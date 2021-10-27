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У Путіна хочуть знайти юридичні лазівки та повернути скіфське золото до Криму

Середа, 27 жовтня 2021, 17:21
У Путіна хочуть знайти юридичні лазівки та повернути скіфське золото до Криму
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявляє, що Москва здійснить необхідні юридичні дії для повернення скіфського золота до окупованого Криму.

Джерело: Пєсков під час спілкування з журналістами у середу, його слова передає російський "Интерфакс"

Пряма мова: "Що стосується скіфського золота, то слід ретельно проаналізувати подальші судові перспективи щодо відстоювання наших інтересів і потім виконати ті юридичні процедури, які можливі для продовження цього процесу".

Передісторія: Апеляційний суд Амстердама ухвалив, що колекція так званого "скіфського золота" належить Україні і має повернутися українській державі.

Це рішення намагалися оскаржити музеї окупованого Росією Криму. Юристи, які представляють кримські музеї, назвали рішення голландського суду "огидним".

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінКримкультура
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