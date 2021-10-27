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У Путина хотят найти юридические лазейки и вернуть скифское золото в Крым

Среда, 27 октября 2021, 17:21
У Путина хотят найти юридические лазейки и вернуть скифское золото в Крым
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что Москва предпримет необходимые юридические действия для возвращения скифского золота в оккупированный.

Источник: Песков во время общения с журналистами в среду, его слова передает российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Что касается скифского золота, то предстоит самым тщательным образом проанализировать дальнейшие судебные перспективы по отстаиванию наших интересов и затем выполнить те юридические процедуры, которые возможны для продолжения этого процесса".

Предыстория: Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция так называемого "скифского золота" принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.

Данное решение пытались обжаловать музеи оккупированного Россией Крыма. Юристы, представляющие крымские музеи, назвали решение голландского суда "отвратительным".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинКрымкультура
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