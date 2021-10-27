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У НАБУ понад 10 заяв щодо "грошей в конвертах" у Раді – Ситник

Середа, 27 жовтня 2021, 18:32
ФОТО: ПРЕС-СЛУЖБА НАБУ

У Національному антикорупційному бюро перебуває понад десять заяв, у яких йдеться про отримання народними депутатами грошей "у конвертах".

Джерело: директор НАБУ Артем Ситник у коментарі журналістам, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Ситник, відповідаючи на запитання, чи реагує бюро на повідомлення у пресі з приводу отримання нардепами так званих доплат у конвертах, заявив, що такі звернення "звичайно, є", а самих заяв "більше десятка".

Ситник додав, бюро реагує на заяви згідно із законодавством.

Нагадаємо:

  • Нардепка Анна Скороход заявляла, що її колишні колеги по фракції "Слуга народу" отримують зарплати в конвертах, які видають заступники Давида Арахамії.
  • Те ж повідомляв її співмешканець, померлий цього місяця Антон Поляков.

Українська правда
Теми: НАБУВерховна Радакорупція


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