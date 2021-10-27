У НАБУ понад 10 заяв щодо "грошей в конвертах" у Раді – Ситник

У Національному антикорупційному бюро перебуває понад десять заяв, у яких йдеться про отримання народними депутатами грошей "у конвертах".

Джерело: директор НАБУ Артем Ситник у коментарі журналістам, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Ситник, відповідаючи на запитання, чи реагує бюро на повідомлення у пресі з приводу отримання нардепами так званих доплат у конвертах, заявив, що такі звернення "звичайно, є", а самих заяв "більше десятка".

Ситник додав, бюро реагує на заяви згідно із законодавством.

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