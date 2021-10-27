У НАБУ более 10 заявлений о "деньгах в конвертах" в Раде – Сытник
Среда, 27 октября 2021, 18:32
В Национальном антикоррупционном бюро находится более десяти заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег "в конвертах".
Источник: директор НАБУ Артем Сытник в комментарии журналистам, которого цитирует "Укринформ"
Детали: Сытник, отвечая на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в печати по поводу получения нардепами так называемых доплат в конвертах, заявил, что такие обращения "конечно, есть", а самих заявлений "больше десятка".
Сытник добавил, что бюро реагирует на заявления согласно законодательству.
Напомним:
- Нардепка Анна Скороход заявляла, что ее бывшие коллеги по фракции "Слуга народа" получают зарплаты в конвертах, выдаваемых заместителями Давида Арахамии.
- То же сообщал ее сожитель, умерший в этом месяце Антон Поляков.
Украинская правда