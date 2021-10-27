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У НАБУ более 10 заявлений о "деньгах в конвертах" в Раде – Сытник

Среда, 27 октября 2021, 18:32
ФОТО: ПРЕС-СЛУЖБА НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро находится более десяти заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег "в конвертах".

Источник: директор НАБУ Артем Сытник в комментарии журналистам, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Сытник, отвечая на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в печати по поводу получения нардепами так называемых доплат в конвертах, заявил, что такие обращения "конечно, есть", а самих заявлений "больше десятка".

Сытник добавил, что бюро реагирует на заявления согласно законодательству.

Напомним:

  • Нардепка Анна Скороход заявляла, что ее бывшие коллеги по фракции "Слуга народа" получают зарплаты в конвертах, выдаваемых заместителями Давида Арахамии.
  • То же сообщал ее сожитель, умерший в этом месяце Антон Поляков.

Украинская правда
Темы: НАБУВерховная Радакоррупция
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