У НАБУ более 10 заявлений о "деньгах в конвертах" в Раде – Сытник

В Национальном антикоррупционном бюро находится более десяти заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег "в конвертах".

Источник: директор НАБУ Артем Сытник в комментарии журналистам, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Сытник, отвечая на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в печати по поводу получения нардепами так называемых доплат в конвертах, заявил, что такие обращения "конечно, есть", а самих заявлений "больше десятка".

Сытник добавил, что бюро реагирует на заявления согласно законодательству.

Напомним: