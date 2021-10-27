"Скіфське золото": Росія погрожує припинити співпрацю з музеями Нідерландів
Міністерство закордонних справ Росії заявило, що вердикт суду Амстердама щодо "скіфського золота" ставить під сумнів перспективи міжмузейної співпраці двох країн.
Джерело: заява МЗС Росії
Дослівно: "До останнього сподівалися, що хоча б сфера культури залишиться поза політикою. Однак за участі України у суперечці як третьої сторони і музейні обміни стали ареною політичного протистояння. Керуючись виключно політичними мотивами, голландські судді повністю проігнорували той незаперечний факт, що "скіфське золото" є культурно-історичною спадщиною народів Кримського півострова, на якому було виявлено ці артефакти і який ніколи не залишали".
Деталі: Зазначається, що цей вердикт створює "вкрай небезпечний прецедент", який нібито підриває довіру між музейними спільнотами різних країн, а також "ставить під сумнів подальші перспективи міжмузейної співпраці, зокрема між Росією та Нідерландами".
Передісторія:
- Апеляційний суд Амстердама ухвалив, що колекція так званого "скіфського золота" належить Україні і має повернутися українській державі.
- Це рішення намагалися оскаржити музеї окупованого Росією Криму.
- Москва заявила, що здійснить необхідні юридичні дії для повернення скіфського золота до окупованого Криму.