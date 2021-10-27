"Скіфське золото": Росія погрожує припинити співпрацю з музеями Нідерландів

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що вердикт суду Амстердама щодо "скіфського золота" ставить під сумнів перспективи міжмузейної співпраці двох країн.

Джерело: заява МЗС Росії

Дослівно: "До останнього сподівалися, що хоча б сфера культури залишиться поза політикою. Однак за участі України у суперечці як третьої сторони і музейні обміни стали ареною політичного протистояння. Керуючись виключно політичними мотивами, голландські судді повністю проігнорували той незаперечний факт, що "скіфське золото" є культурно-історичною спадщиною народів Кримського півострова, на якому було виявлено ці артефакти і який ніколи не залишали".

Деталі: Зазначається, що цей вердикт створює "вкрай небезпечний прецедент", який нібито підриває довіру між музейними спільнотами різних країн, а також "ставить під сумнів подальші перспективи міжмузейної співпраці, зокрема між Росією та Нідерландами".

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